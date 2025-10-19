Xabi Alonso niega que el Real Madrid dependa de Mbappé, y destaca a Vini y Güler

-

Xabi Alonso analiza el momento del Real Madrid. Elogia el impacto de Vinicius, Güler, Mbappé y Courtois. Descubre la "buena energía" con la que afrontan la Champions League y el crucial Clásico contra el Barcelona.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, tuvo elogios para Vinicius, Güler, Mbappé y Corutois, además que aseguró que afrontan "la semana con muy buena energía", pues el miércoles reciben a la Juventus por la Champions y el domingo defienden el liderato de La Liga contra Barcelona.

"Vinícius ha tenido un gran impacto. Habíamos hablado por la mañana que podía ser igual de importante de inicio como saliendo para cambiar el partido y así ha sido por el desequilibrio que ha generado, las tarjetas que ha provocado que nos han dado la ventaja", señaló en la conferencia tras la victoria en el Coliseum.

Sobre Güler apuntó: "Arda también ha tenido buen impacto. El gol lo hemos encontrado entre líneas donde se encuentra bien con Kylian. Era fundamental porque costaba encontrar ocasiones y coger ritmo". Mientras que del francés descartó que haya dependencia: "No lo diría así, estamos muy contentos de cómo está Kylian, está siendo decisivo con sus goles y participación. El resto también le ayuda y necesitamos a todos. Los goles dan puntos pero hay muchas cosas por detrás".

¡Mensajito de nuestro querido @KMbappe! pic.twitter.com/x9i1j9v4jZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025

Además, también destacó la atajada de Courtois en el tramo final. "Era complicado. Thibaut ha sido fundamental. No debíamos conceder esa ocasión tal como estaba el partido, pero ha hecho su trabajo y nos llevamos los tres puntos", destacó.

"Era un partido muy exigente. El Getafe nunca es fácil. Hay que saber competir y el equipo ha dado la cara, ha sabido trabajar y pudimos marcar en la primera parte. Hemos disfrutado estando concentrados sin que el partido fuese bonito. Afrontamos la semana con muy buena energía", analizó sobre el juego.