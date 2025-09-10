La mitad de los internacionales vuelven a los entrenos en el Real Madrid

-

El Real Madrid pudo recuperar a varios de sus internacionales para el tercer entrenamiento de la semana.

Xabi Alonso recibió una buena noticia este miércoles, ya que pudo recuperar a los primeros internacionales tras el parón, con Carvajal, Huijsen, Courtois, Brahim, Rüdiger y Arda Güler trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros que se quedaron en Madrid.

Tras disfrutar de dos días de descanso, la mitad de los internacionales, 6 de 12, volvieron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y pudieron completar el entrenamiento sin problemas.

⚙️⚡️⚒️⚽️ pic.twitter.com/jDtdq5gZzh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 10, 2025

Entre hoy y mañana se reincorporarán el resto de futbolistas: Gonzalo (España sub-21), Mbappé y Tchouaméni (Francia), Alaba (Austria), Valverde (Uruguay) y Mastantuono (Argentina). Todos ellos concluyeron su concentración con sus selecciones durante la jornada del martes.

Sesión con más efectivos para Xabi Alonso, que volvió a contar con Camavinga y Bellingham trabajando parcialmente con el grupo, mientras siguen sus respectivos procesos de recuperación.

Por su parte, Mendy y Endrick siguieron con su plan individual para recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. Todo como preparación para el duelo contra la Real Sociedad, de este sábado.