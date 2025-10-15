Todo bien: Franco Mastantuono se entrena con normalidad y Xabi Alonso respira

Con la fecha FIFA oficialmente finalizada, el Real Madrid de Xabi Alonso recibió con los brazos abiertos al argentino Franco Mastantuono de vuelta en los entrenamientos, a la espera del retorno de Kylian Mbappé.
OTRAS NOTICIAS: Clásico 335: Los cremas trabajan con la mente puesta en Municipal
El volante argentino, que ha sumado varios minutos desde el inicio de la temporada, había abandonado la concentración de la selección argentina en Miami, por algunas molestias físicas tras el duelo amistoso contra Venezuela y por eso preocupaba al entorno blanco.
Pero este miércoles, en su reincorporación al campamento merengue en Valdebebas, Mastantuono entrenó con total normalidad, por lo que estará disponible para jugar el domingo ante el Getafe, un respiro para Xabi.
Ahora, el técnico madridista solamente espera por el regreso de Mbappé, otro de los que regresó del parón de selecciones con una molestia en el tobillo, que lo privó de jugar el último partido con Francia, pero será hasta este jueves que se le verá en la ciudad deportiva, para determinar si podrá ser tomado en cuenta.
Los otros que le dieron una buena noticias a Alonso fueron Carvajal y Alexander-Arnold, que ya hicieron algunos ejercicios en cancha, por lo que podrían llegar a tono para el clásico frente al Barcelona, del 26 de octubre.