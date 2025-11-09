Xabi Alonso: "Vallecas es muy exigente y siempre nos ha costado"

-

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, mostró su descontento por el empate obtenido frente al Rayo Vallecano, aunque reconoció que el estadio de Vallecas "siempre resulta complicado". Aun así, aseguró no estar preocupado por acumular dos encuentros consecutivos sin victoria.

"Sabíamos que sería un duelo exigente, como lo han sido los anteriores aquí. Vallecas nunca es un campo sencillo y hoy también nos ha costado tomar la delantera. El Rayo te exige al máximo, y en la segunda mitad se ha notado con esas transiciones constantes, porque son un equipo que te obliga a jugar a un ritmo altísimo", comentó el entrenador en rueda de prensa.

"En este estadio siempre es difícil imponer nuestro estilo. En la segunda parte pudo pasar cualquier cosa, pero no lo atribuyo a cuestiones emocionales. La Liga se juega jornada a jornada, y hoy simplemente no pudimos sumar los tres puntos", añadió.

Xabi Alonso analiza el momento actual del Real Madrid



️"Hay que tener exigencia propia" pic.twitter.com/KUDdTB4P2b — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 9, 2025

El técnico madridista subrayó la importancia de mantener la autocrítica y seguir progresando: "Lo que me preocupa es continuar creciendo y mejorando. Tenemos que hacer una autocrítica constructiva, porque sabemos quiénes somos, lo que buscamos y que aún queda mucho por delante. Hay que combinar la autoexigencia con la serenidad".

Por último, Alonso descartó que la falta de intensidad sea la causa del resultado: "No ganamos todos los duelos, pero tampoco los perdemos todos", concluyó.