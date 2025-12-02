Xabi Alonso respalda a sus jugadores y asegura que el Real saldrá de la mala racha

Xabi Alonso, estratega del Real Madrid, admitió la necesidad de ganar que tiene su equipo ante el Athletic Bilbao este miércoles, tras encadenar tres empates consecutivos en la liga española que le han apartado del liderato.
OTRAS NOTICIAS: El Real Madrid visita al Bilbao con la obligación de romper su racha de empates
El técnico merengue reconoció el momento delicado que vive su plantel, aunque insistió en que "queda mucho campeonato por delante y todo puede cambiar".
Admitió que el principal desafío está lejos del Bernabéu. "Nos está costando ganar fuera, es la realidad, pero podemos hacerlo en Bilbao", afirmó. Sabe que San Mamés no será un escenario sencillo y calificó el duelo como "un clásico liguero", marcado por la intensidad habitual que supone jugar en "La Catedral".
Xabi explicó que ha hablado con los referentes del equipo, tanto de forma individual como grupal, para fortalecer la unión y ajustar detalles del juego. También aseguró que ha sentido el respaldo de Florentino Pérez pese al mal momento del equipo.
Aun con la irregularidad reciente, recordó que el Madrid sigue bien posicionado en liga y Champions. La clave, subrayó, está en recuperar la solidez y la "organización" que han perdido. "Si no defiendes bien, no atacarás bien; y si no atacas bien, tampoco defenderás bien", puntualizó.