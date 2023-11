xAI de Elon Musk lanzará su primera inteligencia artificial

-

Elon Musk anunció que xAI, lanzará su primer modelo de inteligencia artificial durante el fin de semana.

El magnate Elon Musk anunció que su flamante compañía de Inteligencia Artificial (IA) presentaría un nuevo modelo de esa tecnología el sábado a un "grupo selecto" de usuarios, en un intento de competir con los líderes del sector OpenAI y Google.

El lanzamiento sería el primero de la nueva startup de Musk, xAI, que creó en julio tras contratar a investigadores de OpenAI, Google DeepMind, Tesla y la Universidad de Toronto.

"Mañana, xAI lanzará su primera IA a un grupo selecto. En algunos aspectos importantes, es la mejor que existe actualmente", dijo Musk el viernes en su red social X, antes conocida como Twitter.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.



In some important respects, it is the best that currently exists. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023

En el pasado, el magnate de la fabricante de autos eléctricos Tesla ha expresado posturas contradictorias sobre la IA.

El jueves, en una entrevista con el primer ministro británico, Rishi Sunak, Musk comparó la IA con "un genio mágico" que te concede todos los deseos que quieras, advirtiendo sin embargo que esos cuentos de hadas rara vez terminan bien.

Durante años, Musk advirtió que los modelos de IA generativa que impulsan programas como ChatGPT algún día podrían suponer una amenaza existencial para la humanidad.

Pero a la vez está invirtiendo mucho en esta naciente industria y espera utilizar la tecnología en sus otras empresas, como Tesla, SpaceX y X.

Musk cofundó OpenAI en 2015 y la dejó en 2018 para centrarse en Tesla, diciendo más tarde que estaba incómodo con la dirección orientada a los beneficios que la compañía estaba tomando bajo la dirección del gerente general, Sam Altman.

El multimillonario también argumenta que los grandes modelos lingüísticos de OpenAI (de los que depende ChatGPT para el contenido) son demasiado políticamente correctos.

Musk es uno de los pocos inversores del mundo con recursos suficientes para competir en el campo de la IA con OpenAI o gigantes tecnológicos como Google o Meta.

Foto: AFP

Construir un modelo de IA a la misma escala que esas empresas supone un gasto enorme en potencia informática, infraestructura y experiencia.