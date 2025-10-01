Xavi pondrá el talento mexicano en la inauguración del Mundial 2026

El cantante Xavi confirmó que será parte de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.
Desde hace unas semanas, el mexicano sonaba como uno de los artistas a presentarse en el espectáculo.
Durante un encuentro con la prensa, Xavi no solo confirmó su participación, sino que mostró su orgullo y agradecimiento por ser parte de la cita.
El Mundial de Futbol 2026 es organizado por México, Estados Unidos y Canadá, por lo que será una gran oportunidad de mostrar sus talentos musicales.
Eso sí, el intérprete aún no quiso dar muchos detalles del show, pues aseguró que será una gran sorpresa.
Xavi es uno de los referentes actuales de la música mexicana y supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify.
En su corta, pero exitosa trayectoria ha colaborado con artistas como Belinda, Manuel Turizo y Grupo Frontera.