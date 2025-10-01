Xavi pondrá el talento mexicano en la inauguración del Mundial 2026

-

El cantante Xavi confirmó que será parte de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Soda Stereo vuelve y agota entradas de su gira 2026

El cantante triunfa con temas como En privado. (Foto: Instagram/Xavi)

Desde hace unas semanas, el mexicano sonaba como uno de los artistas a presentarse en el espectáculo.

Durante un encuentro con la prensa, Xavi no solo confirmó su participación, sino que mostró su orgullo y agradecimiento por ser parte de la cita.

El Mundial de Futbol 2026 es organizado por México, Estados Unidos y Canadá, por lo que será una gran oportunidad de mostrar sus talentos musicales.

El mexicano ha ganado reconocimientos como el premio Lo Nuestro. (Foto: Instagram/Xavi)

Eso sí, el intérprete aún no quiso dar muchos detalles del show, pues aseguró que será una gran sorpresa.

Xavi es uno de los referentes actuales de la música mexicana y supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Una de sus más recientes colaboraciones fue junto a Belinda. (Foto: Instagram/Xavi)

En su corta, pero exitosa trayectoria ha colaborado con artistas como Belinda, Manuel Turizo y Grupo Frontera.