Quetzaltenango está entre los 25 destinos imperdibles del mundo de Lonely Planet

Guatemala destacó en Londres como destino turístico y entre sus distinciones, Quetzaltenango fue mencionada entre los 25 destinos imperdibles del mundo en 2026, según la guía de viajes Lonely Planet.
Otra de las importantes menciones fue a través de la revista inglesa Wanderlust, quien nombró al país como el "Quinto destino emergente más deseado del mundo".
Tanto la mención de Lonely Planet, como la de Wanderlust fue obtenida a través del voto de los viajeros del mundo y sus experiencias en el país.
Este es un gran momento para esta tierra, ya que, entre más visitantes, más beneficios reciben los pobladores y las empresas y microempresas cuyos productos y servicios dependen del turismo.
Acerca de Lonely Planet
Es una empresa de medios de viajes y la principal marca de guías de viaje del mundo. Fundada en 1973, publica en varios formatos: libros y revistas, contenido en línea, aplicaciones móviles y videos. También ofrece servicios como la planificación de viajes personalizados a través de su plataforma Lonely Planet Journeys.
Publica una amplia gama de guías impresas y digitales, que suelen ser temáticas, de bolsillo y mapas.
Acerca de Wanderlust
Se trata de una publicación de viajes independiente del Reino Unido, fundada en 1993 y conocida por enfocarse en el turismo "menos transitado" y promover experiencias auténticas, culturales, sostenibles y conscientes.
Es considerada la revista de viajes más antigua y de mayor circulación en el país europeo y ha ampliado su cobertura para incluir temas como historia, arqueología y destinos urbanos. Además, organiza los influyentes Wanderlust Travel Awards.
