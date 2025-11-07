Versión Impresa
Quetzaltenango está entre los 25 destinos imperdibles del mundo de Lonely Planet

  • Por Selene Mejía
06 de noviembre de 2025, 19:23
Quetzaltenango está en la mira del mundo. (Foto: Lonely Planet)

Quetzaltenango está en la mira del mundo. (Foto: Lonely Planet)

Guatemala destacó en Londres como destino turístico y entre sus distinciones, Quetzaltenango fue mencionada entre los 25 destinos imperdibles del mundo en 2026, según la guía de viajes Lonely Planet.

Otra de las importantes menciones fue a través de la revista inglesa Wanderlust, quien nombró al país como el "Quinto destino emergente más deseado del mundo".

quetzaltenango destinos imperdibles lonely planet 2
Foto: Inguat.

Tanto la mención de Lonely Planet, como la de Wanderlust fue obtenida a través del voto de los viajeros del mundo y sus experiencias en el país.  

Este es un gran momento para esta tierra, ya que, entre más visitantes, más beneficios reciben los pobladores y las empresas y microempresas cuyos productos y servicios dependen del turismo. 

quetzaltenango destinos imperdibles lonely planet 1
Foto: Inguat.

Acerca de Lonely Planet

Es una empresa de medios de viajes y la principal marca de guías de viaje del mundo. Fundada en 1973, publica en varios formatos: libros y revistas, contenido en línea, aplicaciones móviles y videos. También ofrece servicios como la planificación de viajes personalizados a través de su plataforma Lonely Planet Journeys.

Publica una amplia gama de guías impresas y digitales, que suelen ser temáticas, de bolsillo y mapas.

quetzaltenango destinos imperdibles lonely planet 3
Foto: Lonely Planet.

Acerca de Wanderlust

Se trata de una publicación de viajes independiente del Reino Unido, fundada en 1993 y conocida por enfocarse en el turismo "menos transitado" y promover experiencias auténticas, culturales, sostenibles y conscientes.

Es considerada la revista de viajes más antigua y de mayor circulación en el país europeo y ha ampliado su cobertura para incluir temas como historia, arqueología y destinos urbanos. Además, organiza los influyentes Wanderlust Travel Awards.

quetzaltenango destinos imperdibles lonely planet 4
Foto: Wanderlust.

