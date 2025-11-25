Versión Impresa
Xelajú alista la final ante Alajuelense en la casa del Saprissa

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
24 de noviembre de 2025, 18:15
Los chivos entrenaron este lunes en el estadio Ricardo Saprissa. (Foto: Xelajú)

Primero en su Centro de Alto Rendimiento y luego en su estadio, las instalaciones deportivas del Saprissa se convirtieron en el epicentro de trabajo de Xelajú en Costa Rica.

Previendo cualquier detalle y con el objetivo de aprovechar un día de trabajo (jugaron el viernes), los superchivos se instalaron en San José, la capital tica, desde el sábado por la noche.

 

 

El domingo el técnico cobanero Amarini Villatoro empezó a planear la estrategia a utilizar ante la Liga Deportiva Alajuelense, en la final de ida de la Copa Centroamericana. Lo hizo en el Centro Deportivo Roberto Fernández, a unos 30 minutos del hotel de concentración.

Ayer, el grupo entrenó en horas de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa (a 10 minutos del hotel), el archirrival histórico del Alajuelense le ha dado todas las atenciones al cuadro altense. Al finalizar la práctica un grupo de aficionados chivos mostró su apoyo a la delegación.

 

 

El grupo trabajó a pleno con la incorporación del delantero panameño Fredy Góndola, quien se perdió el partido del pasado viernes ante Cobán Imperial por una dolencia muscular.

