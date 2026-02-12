Con buena cara: Xelajú se despide de manera digna contra Monterrey

-

Xela se despide de su participación internacional, dando buena cara frente a Monterrey.

Xelajú se quedó relativamente cerca de la definición en los penales, aunque quedaron igualmente eliminados de la Concacaf Champions Cup, tras caer 2-0 (3-1) contra Monterrey, en la primera ronda de la competencia internacional.

90' ⏱️ | Monterrey 2-0 Xelajú |



¡Ganamos los Rayados!¡Estamos en la siguiente ronda de @TheChampions!⚪ pic.twitter.com/EIeAqslzRw — Rayados (@Rayados) February 12, 2026

Los chivos trataron de poner buena cara en el estadio BBVA, que en junio recibirá partidos de la Copa del Mundo de United 2026, y lo lograron por poco más de media hora.

Pero sobre el minuto 33, cuando trataban de animarse más en ataque, una contra terminó con un pase largo para Anthony Martial, quien recortó a un defensa y se preparaba para rematar, la defensa le punteó el balón, pero igual le quedó a Iker Fimbres, quien no erró el 1-0.

De ahí en más, los rayados tomaron mucho más el control de la pelota e incluso estuvo cerca de ampliar en una doble ocasión de Uros Durdevic (41 y 45), pero Rubén Darío Silva detuvo bien en el fondo.

Martial (55 y 77) y Sergio Canales (63) tuvieron las más importantes en la segunda mitad, hasta que Lucas Ocampos (83), de penal, terminó sentenciando todo a favor de los norteños, que seguirán en carrera por el título. Por su parte, Xela tendrá que enfocarse ahora de lleno en lo que será el torneo local.