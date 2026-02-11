Final adelantada: Atlético y Barcelona chocan en semis de Copa

-

El Metropolitano será hoy (2:00 p.m. en vivo por Sky) el escenario del primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey, un duelo marcado por el enfrentamiento táctico entre Diego Simeone y Hansi Flick. Más allá de los planteamientos desde el banquillo, el choque promete decidirse en los pequeños detalles y en el talento individual de dos plantillas repletas de calidad.

Para el Atlético, la cita tiene un significado especial. El conjunto rojiblanco no disputa una final de este torneo desde 2013, año en el que además levantó el trofeo, por lo que regresar a ese escenario se ha convertido en un objetivo prioritario. El Barcelona, por su parte, afronta la eliminatoria con la ambición de repetir éxitos recientes: la pasada temporada conquistó todos los títulos nacionales, incluida la Copa, donde precisamente dejó fuera al Atlético en esta misma ronda.

El equipo madrileño atraviesa, sin embargo, un momento delicado en casa. Tras imponerse en 13 de sus primeros 14 compromisos en el Metropolitano, ha encajado dos derrotas consecutivas en su estadio, cada una en contextos distintos. Además, el estado del terreno de juego ha estado bajo observación desde que fue renovado en noviembre tras un entrenamiento de los Miami Dolphins de la NFL.

En cuanto al Barcelona, llega al encuentro con varias bajas sensibles —Pedri, Raphinha y Rashford—, pero respaldado por una dinámica muy sólida tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones. Su balance reciente es notable: 17 victorias y solo una derrota, ante la Real Sociedad, desde la caída frente al Chelsea (3-0) en competición europea.

Aun así, Flick mantiene la cautela ante el potencial del Atlético. Las ausencias obligan al técnico alemán a ajustar su once y despejar algunas incógnitas. En los últimos partidos ha sabido contrarrestar las estrategias rivales para frenar a Lamine Yamal, aunque ahora necesita reforzar el desborde por la banda izquierda, una posición que podrían ocupar Ferran o Roony. En punta, la referencia ofensiva será Lewandowski, como único delantero.