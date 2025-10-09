Xelajú lidera once ideal de la Copa Centroamericana

-

Kevin Ruiz, Widvin Tebalán, Jorge Aparicio y Jesús López fueron incluidos en el once ideal de los cuartos de final en la Copa Centroamericana 2025.

Xelajú eliminó al Sporting San Miguelito de Panamá, pese a perder 2-1 en tierra canalera, gracias a que había ganado 2-0 el partido de ida en el estadio Cementos Progreso.

La dramática clasificación, en tiempos extras, le valió al equipo superchivo para compartir con el Olimpia, de Honduras, el privilegio de tener la mayor cantidad de jugadores en el once ideal de la fase con cuatro cada uno.

¡Este es el XI Ideal de los Cuartos de Final en la Copa Centroamericana!



Real España, también hondureño, aporta otros dos futbolistas y la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, el otro.

El once ideal de los cuartos de final se conforma así:

Portero: Luis López (Real España).

Defensas: Guillermo Villalobos (LD Alajuelense), Kevin Ruiz y Widvin Tebalán.

Mediocampistas: Jorge Álvarez (Olimpia), Jorge Aparicio, Michael Chirinos (Olimpia) y Jhow Benavídez (Real España).

Delanteros: Jesús López, Jorge Benguché (Olimpia) y Yustin Arboleda (Olimpia).

Xelajú enfrentará a Real España el 22 y 29 de octubre por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.