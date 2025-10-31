Xelajú ya tiene su rival para la final de la Copa Centroamericano: Alajuelense

Xelajú se enfrentará por primera vez a un equipo costarricense en un torneo de Concacaf, y lo hará frente a la Liga Deportiva Alajuelense por el título centroamericano.
La Liga Alajuelense costarricense clasificó anoche a la final de la Copa Centroamericana, tras dejar en el camino al Olimpia de Honduras en la tanda de penales 3-0 (después de igualar 1-1 en la vuelta y 2-2 en el global), por lo tanto, es el oponente de Xelajú Mario Camposeco.
El primer duelo estaría por definirse entre 25 y 27 de noviembre en el Alejandro Morera Soto.
La vuelta se programaría del 2 al 4 de diciembre en el estadio Cementos Progreso.
El orden de las sedes se dio por el puntaje en el torneo (14 unidades para ambos), pero los chivos tuvieron mejor diferencia de goles.