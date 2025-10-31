Xelajú ya tiene su rival para la final de la Copa Centroamericano: Alajuelense

-

Xelajú se enfrentará por primera vez a un equipo costarricense en un torneo de Concacaf, y lo hará frente a la Liga Deportiva Alajuelense por el título centroamericano.

¡Anthony Hernández empata 2-2 el marcador global! ⚽ pic.twitter.com/XytorYDePC — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2025

La Liga Alajuelense costarricense clasificó anoche a la final de la Copa Centroamericana, tras dejar en el camino al Olimpia de Honduras en la tanda de penales 3-0 (después de igualar 1-1 en la vuelta y 2-2 en el global), por lo tanto, es el oponente de Xelajú Mario Camposeco.

El primer duelo estaría por definirse entre 25 y 27 de noviembre en el Alejandro Morera Soto.

La vuelta se programaría del 2 al 4 de diciembre en el estadio Cementos Progreso.

¡La Final de la Copa Centroamericana está lista!



Club Xelajú vs LD Alajuelense pic.twitter.com/KrTKAgaFqB — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2025

El orden de las sedes se dio por el puntaje en el torneo (14 unidades para ambos), pero los chivos tuvieron mejor diferencia de goles.