Ya hay árbitros para los duelos de eliminatoria de la Selección ante Panamá y Surinam

Un mexicano y un tico llevarán la responsabilidad de arbitrar los partidos de eliminatorias para Guatemala contra Panamá y Surinam.

César Ramos, árbitro mexicano con experiencia mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022, será el encargado de dirigir el encuentro de la Azul y Blanco frente a Panamá, el jueves 13 de noviembre en El Trébol, donde los dirigidos de Luis Fernando Tena deben ganar para seguir dependiendo de sí mismos en la aspiración del boleto directo al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El juez central estará acompañado de los asistentes Alberto Morín, Marco Bisguerra, la cuarto árbitra Katia García; en el VAR Guillermo Pacheco y Óscar Macías, todos mexicanos.

En el caso del segundo encuentro, el martes 18 contra Surinam, han designado al costarricense Juan Calderón, quien a nivel de selecciones tiene experiencia, sobre todo en torneos Sub-17 y Sub-20, además de Liga de Naciones y Copa Oro en Concacaf.

Estará acompañado de Juan Mora y William Arrieta en las bandas, Josué Ugalde como cuarto, Benjamín Pineda y Roy Monge desde la cabina de video, todos son ticos.

De momento, Guatemala es tercero del grupo A con 5 puntos, solo uno detrás de Jamaica y Surinam (lideraon con 6); pero una doble victoria en las fechas restantes, permitiría a la Bicolor asistir por primera vez a una Copa del Mundo.