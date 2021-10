Yahir confiesa haber golpeado a un fan en un aeropuerto

Tras el incidente que vivió Maluma en Nueva York, Yahir confesó que una vez golpeó a una persona que se propasó mientras atendía a otro grupo de admiradoras.

Después que se hiciera tendencia el video en que Maluma reacciona de forma violenta al acercamiento de uno de sus fanáticos, algunas estrellas han confesado las veces en que han tenido que actuar de la misma manera por la incomodidad que les provoca el que una persona desconocida piense que existe la confianza para invadir su espacio personal.

Aunque Yahir dijo no haber visto el video de Maluma, confesó que él en una ocasión respondió al gesto de un admirador con un golpe, porque lo hizo enojar y no se arrepiente, aunque piensa que no podría hacer algo similar actualmente por la forma en que las redes sociales reaccionarían.

De acuerdo con el cantante, él se encontraba en el aeropuerto con sus seguidoras, con quienes charlaba unos minutos, cuando una persona que estaba entre ellas, se acercó con el único fin de agredirlo.

Su supuesto admirador le habría propinado un zape, pero ni Yahir ni sus fans pensaron que fue algo gracioso, reaccionaron enojados y él llegó a golpear a la persona que lo agredió.

“Un vato me dio un zape y lo madreamos, la verdad, ¿para qué te digo mentiras? Es algo que no voy a permitir”, dijo ante la cámara del programa Sale el Sol.

Este enfrentamiento sucedió hace varios años, por lo que Yahir ahora agradece que en ese entonces las redes sociales no fueran tan utilizadas como ahora, pues está consciente de que en la actualidad eso se hubiera difundido a través de cualquier plataforma y reprobarían su comportamiento, como lo fue en el caso de Maluma.