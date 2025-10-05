Yankees pierden y Dodgers ganan en el inicio de la ronda divisional de la MLB

-

En un sábado repleto de béisbol con el inicio de las cuatro series divisionales, los Toronto Blue Jays le dieron un auténtico repaso a los New York Yankees, para tomar ventaja en su respectivo cara a cara.

Los canadienses no tuvieron nada de piedad con los "bombarderos del Bronx" y les recetaron un contundente 10-1, para mandar un mensaje de las intenciones que tiene el sembrado número uno de la Liga Americana, eliminar a uno de los equipos más populares en este deporte.

Otro de los más seguidos, además de ser uno de los grandes candidatos desde el inicio de la temporada, Los Angeles Dodgers, salieron triunfantes en el primer juego disputado en Philadelphia contra los Phillies, en la primera apertura en postemporada de Shohei Ohtani, al ganarle a los de casa 5-3.

TEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



¡LOS DODGERS TOMAN LA DELANTERA! #NLDS pic.twitter.com/BbnWx6G9f1 — MLB Español (@mlbespanol) October 5, 2025

El mejor equipo de la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers, dieron el primer golpe en su llave frente a los Chicago Cubs (9-3), mientras que los Seattle Mariners y los Detroit Tigers cerraban la larga jornadaba sabatina, con el duelo de las "cenicientas" de esta postemporada.

Este domingo continúa la actividad, con el juego dos entre los cerveceros y los cachorros, además del duelo entre tigres y marineros. Las otras dos series seguirán su camino hasta el lunes.