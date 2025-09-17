Mexicano señalado de agredir a varios menores en Guatemala es un famoso "tiktoker"

Versión Impresa
  • Por Jessica González
17 de septiembre de 2025, 16:56
El detenido resultó ser un famoso tiktokero. (Foto: PNC)

Uno de sus videos podría mostrar la forma en que "operaba" para convencer a los menores. 

Gustavo Barriga Barriga, de 33 años, fue señalado por el delito de producción de pornografía infantil.

Según la investigación, el detenido habría viajado a varios países, incluyendo Guatemala, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad, quienes en su mayoría, eran de familias de escasos recursos.

Luego de atraerlas, grababa material de contenido sexual, el cual era publicado en redes sociales, especialmente en la plataforma "X", obteniendo ganancias ilícitas a través de su difusión.

Famoso en TikTok

Barriga resultó ser un famoso tiktokero, su canal, el cual es específicamente para adultos, cuenta con 157 mil seguidores.

Uno de sus videos muestra la forma en que operaría para atraer a los menores.

@gustavobarriga #gustavobarriga ♬ sonido original - Don Gustavo.

Además, el mexicano cuenta con una cuenta de Only Fans.

Tenía un uniforme del Ejército de Guatemala

Las autoridades lograron interceptarlo en el momento en que se disponía a abandonar el país con destino a México.

Dentro de su equipaje llevaba un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta Micro SD, auriculares, cuatro condones, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme completo del Ejército de Guatemala, cuya procedencia también será investigada.

