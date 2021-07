Tras llegar a 100 mil suscriptores, guatemalteco es reconocido por YouTube

Un joven guatemalteco fue reconocido por YouTube al sobrepasar la cifra de 100 mil suscriptores en su canal.

A través de un video, el joven Isaac Pérez López mostró la placa que recibió y la carta enviada por la plataforma hasta su hogar.

El video, subido el 4 de julio, ya alcanzó más de 40 mil reproducciones, en el que el joven se muestra sorprendido con el reconocimiento.

“Gracias a los que se estuvieron suscribiendo al canal se pudo obtener esto que es la plaquita, lo que tanto han preguntado, y aquí está. Gracias por apoyarme en cada video, por compartir y por los que me dieron ánimos y me dijeron que siguiera adelante. Yo llegué a pensar que iba a borrar el canal, después lo pensé bien y dije que iba a seguir. Miren hasta aquí estoy gracias a Dios y a ustedes que me han dado la oportunidad de cumplir uno de mis sueños”, expresó con emoción Isaac.

Estos son algunos de los videos más populares en YouTube, que han divertido a sus suscriptores.

