Youtuber paga fianza de guatemalteca detenida en EE.UU. (video)

El influencer AMOLZ ha generado debate tras pagar una fianza de $10 mil para conseguir la liberación de una joven migrante guatemalteca.

El creador de contenido AMOLZ sorprendió a propios y extraños al pagar una fianza de $10 mil para que una migrante guatemalteca pudiera salir de un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde llevaba alrededor de un mes.

En un video publicado en su canal de YouTube, el influencer muestra el momento en que Natalia, de 25 años, sale de las instalaciones federales. "Fue la peor experiencia de toda mi vida", afirma al inicio de la grabación.

La connacional relata que llegó a Estados Unidos a los 10 años y que su familia huyó de Guatemala debido a la violencia relacionada con el narcotráfico. "Mi mamá intentaba escapar de mi papá... Él estaba metido en los cárteles. Ella quería salir de esa vida", cuenta.

El youtuber grabó un video junto con la guatemalteca. (Foto: AMOLZ)

Desde entonces, asegura que ha vivido sin la documentación adecuada y que tanto ella como sus seres queridos han sobrevivido gracias a trabajos informales y a la ayuda comunitaria. "Básicamente, hemos estado aceptando cualquier trabajo que haya", comenta.

Durante la conversación, el video aborda las dificultades que enfrentan muchos migrantes indocumentados, desde la inestabilidad laboral hasta el miedo constante a la deportación.

El contenido de AMOLZ suele generar debate entre la audiencia, pues suele publicar videos relacionados con el tema migrante, pero desde un tono informal. Algunos opinan que ayuda a visibilizar la situación de indocumentados, además de ayudarlos con sus gastos; mientras que otros consideran que su tono puede trivializar las historias traumáticas de los extranjeros.

*Con información de Hyperfresh