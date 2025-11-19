Erupción de volcán Semeru queda grabada y causa alerta en Indonesia (video)

-

El monte Semeru, uno de los volcanes activos más peligrosos de Indonesia, experimentó una poderosa erupción en Java, obligando a las autoridades a elevar una alerta máxima.

Un volcán en la isla principal de Java, Indonesia, entró en erupción este miércoles 19 de noviembre, lanzando ceniza y gas a varios kilómetros de altura y obligando a las autoridades a elevar el nivel de alerta al máximo.

El monte Semeru, en el este de Java y a unos 310 kilómetros al oeste del popular destino turístico de Bali, hizo erupción a las 7:13 horas GMT, expulsando flujos piroclásticos, informó el jefe de la agencia geológica indonesia, Muhamad Wafid.

"Se aconseja al público no realizar actividades en un radio de 8 kilómetros alrededor del cráter o la cima del monte Semeru debido al riesgo de ser alcanzado por rocas expulsadas", indicó en un comunicado.

La agencia nacional de gestión de desastres señaló que la columna de ceniza se elevó hasta 13 kilómetros.

Evacuación

Su portavoz, Abdul Muhari, añadió que al menos 300 habitantes que viven cerca del volcán fueron evacuados a dos refugios temporales. No se reportaron víctimas hasta el momento.

La agencia geológica también informó que la actividad sísmica en el monte Semeru sigue siendo elevada.

Las autoridades del aeropuerto Ngurah Rai en Bali indicaron que, por ahora, los vuelos se realizan con normalidad.

Una erupción del Semeru en 2021 causó la muerte de más de 50 personas y dañó más de 5,000 viviendas, obligando a casi 10,000 personas a refugiarse.

Indonesia cuenta con cerca de 130 volcanes activos.