El corazón del Caribe late al ritmo del Yurumein: la épica garífuna de Guatemala

Cada 26 de noviembre, el pueblo Garífuna conmemora en Livingston, Izabal, la épica tradición del Yurumein, un acto de memoria que celebra la llegada y resistencia de sus ancestros a las costas de Guatemala.

Cada 26 de noviembre, las playas del Caribe guatemalteco se transforman en un escenario cargado de memoria y simbolismo. Allí se realiza el Yurumein, una de las tradiciones más significativas del pueblo garífuna, que recuerda la llegada, resistencia y trayectoria de los ancestros que se asentaron en Guatemala y otros territorios de Centroamérica.

Según la vecina de Lívingston, Izabal, Olga Blanco, de ascendencia garífuna-ladina, los registros históricos señalan que los primeros garífunas llegaron a Guatemala tras huir de Roatán, un episodio que marcó el inicio de su presencia en el territorio. Ese viaje forzado es precisamente el corazón del Yurumein, una dramatización colectiva que combina tambores, cantos, procesiones y la recreación del arribo en balsas.

Se estima que Marcos Sánchez llegó en el año 1801 a Lívingston. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Más que una puesta en escena folclórica, el Yurumein es un acto de memoria. A través de la representación se narran los desplazamientos, el naufragio y el asentamiento de los primeros garífunas en la costa caribeña. Esta tradición, que logra unir historia y espiritualidad, reafirma el vínculo comunitario y la herencia cultural que ha sobrevivido a siglos de adversidad.

El profesor Libio Morgan, integrante del Consejo de Garífunas Docentes, explicó en un documental de Arnold Ciego que la comunidad suele hablar de "200 años" de presencia garífuna en Guatemala. Sin embargo, aclaró que esa cifra no debe interpretarse como un punto exacto de llegada, sino como un proceso de asentamiento. "No es un proceso de llegar y conocer", señala, sino uno de adaptación y permanencia.

Se hace una simulación de las embarcaciones que llegaron a Guatemala. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Morgan también relata la historia de Mayuru, identificado por otros como Marcos Sánchez, quien habría encontrado en las costas de Lívingston un lugar seguro después de extensos desplazamientos.

Como parte del Yurumein, la comunidad construye una balsa que simboliza la embarcación con la que este líder habría arribado al área, guiado, según la tradición, por señales naturales que indicaron que este era el sitio apropiado para prosperar.

Esta celebración se hace en Puerto Barrios y Lívingston. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

El origen garífuna se remonta a la mezcla de africanos y caribes en el siglo XVII, un mestizaje forjado entre naufragios, conflictos y reubicaciones que derivaron en asentamientos en Belice, Roatán y finalmente en la boca del río Dulce y Livingston. Su cultura, incluyendo lenguaje, música y danzas, fue reconocida por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial.

El Yurumein, más que una conmemoración, es una afirmación de identidad. En un país pluricultural como Guatemala, esta tradición recuerda que la memoria garífuna sigue viva, navegando entre la historia y el presente, igual que aquellas balsas que simbolizan su llegada a estas costas.