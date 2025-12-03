Zacapa: Evidencia arqueológica revela ocupación antigua en Huité

-

El municipio de Huité, Zacapa, conocido como "La Tierra del Guayacán", celebra su fundación oficial en mayo de 1958.

Además de ser el lugar de origen de Los Tres Huitecos, esta región posee una rica historia que va desde su origen como Potrero de Cabañas hasta la época precolombina, según revelan las evidencias arqueológicas y vestigios hallados en el área.





El antiguo parque de Huité es punto de reunión de jóvenes y adultos que disfrutan de la sombra del árbol de Guayacán. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Huité o La Tierra del Guayacán (como también se le conoce por la cantidad de árboles de esa especie) fue creado por Acuerdo Gubernativo el 5 de octubre de 1957, pero el primer alcalde, Manuel Humberto Chacón Oliva, tomó posesión el 31 de mayo de 1958 y desde entonces se considera esa fecha como la de fundación del municipio, explicó el líder comunitario Carlos López.





La marimba Alma Huiteca brinda conciertos en diversos festejos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Refirió que antiguamente, era un potrero del municipio de Cabañas, hasta que fue erigido como municipio en el año antes mencionado.

Huité era una aldea del municipio de Chimalapa y se conocía como Potrero de Huité y permaneció en este municipio cuando cambió de nombre al de Cabañas en 1890.





El parque central fue remodelado hace unos años para atraer a los turistas. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La raíz etimológica de Huité, viene de náhuatl: Wihti, que significa camino o medio de comunicación entre dos lugares.

El municipio es conocido a nivel nacional, en parte, por ser el lugar de origen de distinguidos comediantes locales, como Los Tres Huitecos, además de sus atractivos naturales y gastronómicos.





Parque actual de Huité, llamado Mario Álvarez, en honor a su poeta canta autor ya fallecido. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Aunque la fundación formal como municipio es reciente, la región tiene una historia más antigua. Durante la época colonial, la zona de Zacapa dependía de la provincia de Chiquimula.

En el área de La Reforma, se han encontrado evidencias arqueológicas, incluyendo entierros con ofrendas cerámicas y fragmentos de obsidiana, lo que indica ocupación humana y cierta complejidad cultural en tiempos precolombinos, comentó López.

Ubicación

El municipio se localiza en la parte central del departamento de Zacapa, en la región oriental de Guatemala.





El municipio también es conocido como la Tierra del Guayacán, debido a la gran cantidad de árboles de esa especie que se han sembrado. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Se ubica a aproximadamente 133 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, y el viaje en automóvil suele tomar alrededor de 3 horas y 24 minutos por la carretera CA-9.

