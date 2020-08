Zidane echaría hasta nueve jugadores de la actual plantilla

El Real Madrid terminó la temporada como campeón de la Liga española, pero se quedó eliminado de la fase final de la Liga de Campeones, uno de sus torneos favoritos. Los jugadores han salido ya de vacaciones y el técnico Zinedine Zidane estaría pensando en las modificaciones que haría de cara a la nueva temporada.

De acuerdo con Diario AS, en la Casa Blanca ya hay planes de deshacerse de varios jugadores que no entran en los planes de Zidane y el número es abultado para un club como el Real Madrid.

Uno de los primeros que estarían fuera de los planes es James Rodríguez, quien termina contrato en 2021 y la prioridad del Madrid es liberar su alta ficha.

No lo van a regalar, aunque entrando en su último año de contrato en el club blanco son conscientes de que deberá salir por debajo de su valor de mercado. Tenerlo una temporada más en el club sería contraproducente: Zidane no va a contar con él y el próximo verano se marcharía gratis.

Gareth Bale es otro de los elementos que Zidane no desea en su plantilla. El problema es su alta ficha, 17 millones de euros, y que el jugador no tiene problema en continuar si no llega ninguna oferta que le atraiga, tiene contrato hasta 2022.

El Real Madrid, igual que con James, no quiere regalarle, aunque se verá obligado a aceptar alguna oferta si el club interesado llega a un acuerdo económico con Bale. La prioridad es liberar los más de 60 millones de euros que le costaría al Real Madrid que el galés termine su contrato.

Luka Jovic, Marcelo, Isco, Mariano Díaz, Lucas Vásquez, Nacho y Brahim Díaz podrían ser los otros elementos que no estarían en los planes de Zidane.