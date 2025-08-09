Versión Impresa
Zoológico sacrifica cachorros de tigre abandonados por su madre en Alemania

  • Por AFP
09 de agosto de 2025, 14:52
La madre se desprendió de sus cachorros, su primera camada y se tuvo que tomar una decisión dura en el parque. (Foto: Shutterstock)

Tres cachorros de tigre siberianos abandonados por su madre, que dejó de amamantarlos, tuvieron que ser sacrificados por el zoo alemán de Leipzig, informó este sábado la institución.

Tras dar a luz el miércoles, la tigresa Yushka al principio "cuidó de su progenie de manera ejemplar", explicó el establecimiento del este de Alemania.

Pero desde el jueves se "desentendió de sus crías", su primera camada, y dejó de alimentarlas.

La decisión de sacrificarlas se tomó después de dos días en los que los cachorros "se fueron debilitando cada vez más".

El zoo tuvo que asumir una "gran responsabilidad" para evitar a los pequeños "una muerte por inanición", explicó el veterinario Andreas Bernhard.

La tigresa es primeriza y no supo cómo hacerse cargo de sus crías.
La interrupción de la crianza "sin motivo aparente" forma parte del "comportamiento de las madres primerizas inexpertas en el reino animal", señaló el director del zoo, Jörg Junhold.

Los tigres siberianos, también llamados tigres del Amur, son los felinos más grandes del mundo y viven principalmente en el Lejano Oriente ruso, donde están amenazados de extinción.

En julio, otro parque zoológico alemán, el de Núremberg, sacrificó a doce de sus babuinos alegando que su recinto estaba sobrepoblado.

