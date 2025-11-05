Así será la gran rodada solidaria con Eddy Villadeleón, el 'Zorro Mayor'

-

"Leones y Zorros rodando por la solidaridad", en San Juan Sacatepéquez, es el evento benéfico que busca recaudar fondos para obras sociales en San Juan Sacatepéquez. Contará con la participación especial de Eddy Villadeleón, conocido como el "Zorro Mayor". La actividad familiar se llevará a cabo el 9 de noviembre

El Club de Leones Guatemala 4x4 Off Road, fundado en 2017 con el propósito de servir a las comunidades, anunció su primera rodada solidaria, que contará con la participación especial del "Zorro Mayor", Eddy Villadeleón, y su comitiva.

Durante una conferencia de prensa, Raúl Rosales, presidente del club, explicó que el evento busca recaudar fondos para obras benéficas en el municipio.

Raúl Rosales, presidente del club, explicó que el evento busca recaudar fondos para obras benéficas. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

"Con mucha alegría queremos compartir que por primera vez se contará con la presencia del Zorro Mayor y su distinguida comitiva para apoyar esta noble causa", expresó Rosales.

La actividad denominada "Leones y Zorros rodando por la solidaridad" se llevará a cabo el 9 de noviembre, con punto de partida en el campo de futbol de la aldea Comunidad Ruiz, de 8:00 a 17:00 horas.

El recorrido abarcará las principales calles del centro urbano de San Juan Sacatepéquez y comunidades como Sacsuy, Cerro Alto y Montúfar, finalizando nuevamente en Comunidad Ruiz.

La comitiva del Zorro Mayor será bien recibida por los organizadores. (Foto: Redes Sociales)

Para toda la familia

Por su parte, Mariela Chávez, integrante del grupo 4x4, destacó que la jornada será un evento familiar, en el que habrá música en vivo, comediantes y gastronomía local, con el objetivo de fomentar la convivencia y los lazos comunitarios en un ambiente de solidaridad.

El invitado especial, Eddy Villadeleón, conocido como el "Zorro Mayor", es hijo de Rubén Villa de León, fundador de la emblemática Caravana del Zorro, la peregrinación en motocicleta más grande de Guatemala hacia Esquipulas en honor al Cristo Negro.

Con esta primera edición de la rodada, se combina la pasión por los motores con el espíritu de servicio y ayuda social que caracteriza a los Leones y a los Zorros.

Detalles del evento

Cada participante podrá contribuir con una donación de Q30, que le permitirá participar en el sorteo de una motocicleta.

Los fondos recaudados serán destinados a obras sociales impulsadas por el Club de Leones Guatemala 4x4 Off Road.

Durante la actividad se contará con el apoyo de seguridad y bomberos, para atender cualquier eventualidad.

Lo sabías

El "Zorro Mayor", Eddy Villadeleón, es un promotor clave de la icónica Caravana del Zorro, la peregrinación en motocicleta más grande de Guatemala hacia Esquipulas. La participación de su comitiva en el evento solidario conecta la rodada con una arraigada tradición de fe y comunidad en el país.

El Club de Leones se fundó en 1917 y es una organización mundialmente reconocida por su labor social. En Guatemala, sus miembros han participado en numerosos proyectos comunitarios y de salud, como la lucha contra la ceguera, lo que subraya el espíritu de servicio detrás del club 4x4.

Las rodadas y eventos motorizados tienen gran arraigo en Guatemala, manifestándose en reuniones masivas de entusiastas del *off-road* y la legendaria Caravana. Combinar la pasión por los motores 4x4 con una causa social benéfica es una práctica que moviliza a grandes comunidades de aficionados.