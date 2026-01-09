Conred lanza campaña de prevención "Alto al Fuego" tras alta en incendios en 2026

Se han registrado 10 incendios en los primeros 9 días del año.
Este 9 de enero la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lanzó la campaña "Alto al Fuego", que tiene como propósito el fortalecimiento de la prevención de incendios.
La campaña responde a la cantidad de incendios registrados en los primeros días del año. Esta iniciativa consiste en recomendaciones y audios informativos para poder actuar ante una emergencia que involucre fuego.
La institución ha confirmado que con la temporada de incendios 2026 en curso, las instituciones que conforman el sistemas CONRED han sofocado 10 siniestros durante los primeros 9 días del año.
Estas acciones pudieron cumplirse gracias al trabajo en coordinación de SE-CONRED, INAB, CONAP, ANAM, Cuerpo de Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y otras instituciones que contribuyen a resguardar la vida por medio de la prevención.
Los 10 incendios fueron registrados en los departamentos de San Marcos, El progreso, Sololá y Zacapa.
Solo en 2025 se contabilizaron mil 700 incendios, los cuales dejaron afectadas 40 mil hectáreas.