Conred lanza campaña de prevención "Alto al Fuego" tras alta en incendios en 2026

Se han registrado 10 incendios en los primeros 9 días del año.

Este 9 de enero la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lanzó la campaña "Alto al Fuego", que tiene como propósito el fortalecimiento de la prevención de incendios.

La campaña responde a la cantidad de incendios registrados en los primeros días del año. Esta iniciativa consiste en recomendaciones y audios informativos para poder actuar ante una emergencia que involucre fuego.

Con esta campaña se busca hacer conciencia sobre el peligro de la propagación de fuego. (Foto: CBV)

La institución ha confirmado que con la temporada de incendios 2026 en curso, las instituciones que conforman el sistemas CONRED han sofocado 10 siniestros durante los primeros 9 días del año.

Estas acciones pudieron cumplirse gracias al trabajo en coordinación de SE-CONRED, INAB, CONAP, ANAM, Cuerpo de Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y otras instituciones que contribuyen a resguardar la vida por medio de la prevención.

Recomendaciones e información sobre la prevención de incendios. (Foto: Conred)

Los 10 incendios fueron registrados en los departamentos de San Marcos, El progreso, Sololá y Zacapa.

Solo en 2025 se contabilizaron mil 700 incendios, los cuales dejaron afectadas 40 mil hectáreas.