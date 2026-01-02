Mingob: 110 municipios registraron cero homicidios durante 2025

-

El dato de muertes violentas registradas el año pasado es el más alto del último lustro.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) señala que 110 municipios, de los 340 del país reportaron que en sus territorios no se registró ningún homicidio durante el 2025.

Las 110 jurisdicciones representan el 32.3 % de los 340 municipios del país, lo que significa que, en 230, sí se registró uno o más homicidios durante el año pasado, es decir se registraron muertes violentas en el 67.7 % de los municipios del país.

El Mingob afirma que "de acuerdo con estadísticas oficiales, varios departamentos han reportado una reducción significativa en los hechos homicidas" y destaca que 110 municipios no registraron ningún homicidio durante el año pasado.

En 230 municipios si se registraron homicidios durante el año pasado. (Foto: Archivo / Soy502)

Huehuetenango encabeza la lista con 21 de sus 31 municipios sin homicidios, seguido de Quetzaltenango, con 15 de 24; San Marcos, con 14 de 30; Sololá con 11 de 19, y Quiché, con 10 de 21 municipios.

También se registran 6 municipios sin víctimas mortales por violencia en Baja Verapaz, Chimaltenango y Totonicapán, mientras que, Sacatepéquez y Suchitepéquez contabilizan cinco municipios cada uno.

Mientras que Alta Verapaz y Jutiapa reportan 4 municipios sin homicidios, mientras que El Progreso, Retalhuleu y Guatemala registran un municipio cada uno, donde no se produjeron delitos contra la vida durante el 2025.

LEA TAMBIÉN: Picop vuelca y deja siete heridos en ruta al Atlántico

Homicidios aumentan

Los homicidios aumentaron en 2025, siendo el año más violento desde 2020, de acuerdo con registros oficiales ya que se cerró un año con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 17.5, la más alta en los últimos cinco años.

La Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (inacif) y el Ministerio Público (MP) presentan una discrepancia al cierre del año anterior de más de 1,300 muertes.

La Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic) de la PNC reporta hasta el 15 de diciembre 3,022 con base en el conteo de las escenas criminales.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es la más alta de los últimos cinco años. (Foto: Archivo / Soy502)

Mientras que el Inacif suma 3,435 necropsias al 30 de diciembre por causas asociadas a hechos criminares.

En tanto, la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP registra hasta el 31 de diciembre 4,329 muertes violentas.