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¡En 20 segundos! Cámara capta el robo de un vehículo estacionado (video)

  • Por Geber Osorio
13 de abril de 2026, 15:25
El delincuente se tardó menos de un minuto para robar el vehículo de dos ruedas. (Foto: Captura de video)

El delincuente se tardó menos de un minuto para robar el vehículo de dos ruedas. (Foto: Captura de video)

El video ha causado indignación entre los internautas por la rapidez en que se comete el robo.

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Una cámara de vigilancia captó el momento en que un sujeto robó un vehículo de dos ruedas que estaba estacionado, en la zona 5 de San Juan Sacatepéquez.

En las imágenes se observa cuando el individuo mira a sus alrededores para percatarse que no haya ninguna persona, por lo que se acerca al vehículo.

Esta persona logra arrancar el mismo y en 20 segundos comete el robo, posteriormente huye del lugar con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

Vecinos del sector hacen el llamado a las autoridades para que exista mayor seguridad.

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