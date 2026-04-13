¡En 20 segundos! Cámara capta el robo de un vehículo estacionado (video)

El video ha causado indignación entre los internautas por la rapidez en que se comete el robo.
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Una cámara de vigilancia captó el momento en que un sujeto robó un vehículo de dos ruedas que estaba estacionado, en la zona 5 de San Juan Sacatepéquez.
En las imágenes se observa cuando el individuo mira a sus alrededores para percatarse que no haya ninguna persona, por lo que se acerca al vehículo.
Esta persona logra arrancar el mismo y en 20 segundos comete el robo, posteriormente huye del lugar con rumbo desconocido.
Mira aquí el video:
Vecinos del sector hacen el llamado a las autoridades para que exista mayor seguridad.