Hecho armado deja a un presunto asaltante sin vida en ruta a Ciudad Quetzal

La causa del ataque habría sido un intento de asalto en contra de un piloto.
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Un incidente armado se registró la tarde de este lunes 13 de abril en el kilómetro 20 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.
En el lugar fue hallado el conductor de un vehículo de dos ruedas, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales Departamentales.
Tras el arribo de los socorristas, constataron que este motorista ya no contaba con signos vitales y en su mano derecha sostenía una pistola.
Según se ha dado a conocer de manera preliminar, este hombre que aún no ha sido identificado, habría intentado asaltar al piloto de un camión, pero fue atacado a balazos.
La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó e inhabilitado de momento un carril de dicha ruta a la espera del Ministerio Público (MP) para realizar los trámites de rigor en el lugar.