La Ciudad de Guatemala celebra 250 años con proyectos para aliviar el tráfico

La Municipalidad de Guatemala festeja los 250 años de fundación del a Ciudad y aprovechó para presentar los proyectos que, al concluirse, aliviarán el tráfico de la capital.

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero, la Municipalidad de Guatemala realizó un evento para conmemorar los 250 años de fundación de la Ciudad y al mismo tiempo, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, presentó los proyectos que buscan aliviar el tránsito.

Cabe recordar que el pasado 16 de enero, Quiñónez, en calidad de Presidente de la Mancomunidad del Sur (integrada por los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán, Fraijanes, San Miguel Petapa y Escuintla), envió una carta al Presidente Bernardo Arévalo para informarle que las comunas declararon emergencia de movilidad urbana.

"Dado a la declaratoria de Emergencia Nacional del Tráfico en nuestras circunscripciones municipales, el metro constituye uno de los proyectos junto a todos los anillos metropolitanos y las intervenciones que se anunciaron por parte del mismo presidente y que son los proyectos de KOIKA (Agencia de Cooperación Internacional de Corea)", señaló Quiñónez.

El alcalde Quiñónez también refirió que se cuenta con el proyecto del Metroriel, el cuál está a cargo del Gobierno central, así como la propuesta presentada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA), que contempla la construcción de un periférico interno, uno que rodee la ciudad y que conectarán con el Metro.

"Yo escuché al presidente decir que coloca al Metro como una prioridad, nosotros también lo consideramos una prioridad y en ese sentido estamos en la mejor disposición de trabajar juntos, estas infraestructuras son clave y urgentes en el área metropolitana", comentó el alcalde capitalino.

El alcalde @RQuinonezL declara como emergencia nacional el tema del tránsito en la ciudad y otros municipios del área metropolitana, por lo que es necesario implementar proyectos para aliviar la congestión vehicular pic.twitter.com/SfsqXbwSKm — Soy 502 (@soy_502) January 29, 2026

Avances en el Aerometro

Este miércoles. Quiñónez aseguró que el proyecto más avanzado y que ya se ejecuta es el Aerometro. El cual, dicho sea de paso, comenzó con la construcción del primer pilote este mismo día.

Klamcy Solórzano, coordinadora Ejecutiva de Inspección Municipal de Aerometro, manifestó que actualmente el proyecto se encuentra en fase de excavación y cimentación de los pilotes estructurales.

"Por el momento pueden ver avances sobre el bulevar Liberación, donde se está haciendo reconfiguración de taludes, también estamos haciendo trabajos sobre la avenida La Castellana que van a servir para posteriores desvíos que nos van a ayudar a aliviar el flujo vehicular sobre la calle Montufar", explicó Solórzano.

Además, aclaró que no se talarán 2 mil árboles, como se mencionó en redes sociales, serán talados 721 en todo el trayecto. Además, señaló que por cada árbol talado, se sembrarán tres más. Proyecto que se realizará en tres fases.

"La reforestación incluye árboles de matilisguate, palo blanco, hormigo, árboles oriundos de la ciudad. Vale la pena resaltar que los árboles que se piensan talar algunos están enfermos, era necesario hacer ese cambio, otros árboles no son originarios de la ciudad y esto se suma a las acciones que las acciones que la municipalidad está haciendo, en 2025 se sembraron 8 mil árboles, y esto se suma a los 3 mil que sembrará la concesionaria", concluyó Solórzano.