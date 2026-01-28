Hoy se funde el primer pilote: así avanzan los trabajos del AeroMetro en la ciudad

El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas. Estos son los avances en su construcción.
La Municipalidad de Guatemala arrancó con la primera de siete etapas de la construcción del AeroMetro, la cual ya va muy avanzada.
Klamcy Solórzano, arquitecta encargada del proyecto, afirmó que ya inició el proceso de la cimentación y excavaciones para los pilotes, de lo que será el sistema estructural que sostendrá el AeroMetro.
"Ya pueden verse trabajos en el bulevar Liberación, en donde ya se están configurando los taludes en ambos lados del bulevar", aseguró.
Además, ya se están haciendo trabajos en la avenida Castellana, los cuales servirán para posteriores desvíos que ayudarán a mejor el tránsito en la calle Montúfar.
"Hoy en la noche fundimos el primer pilote. El sábado el mástil 1. Así se realizará el proceso sucesivamente", afirmó Solórzano.
Por otro lado, la arquitecta desmintió que la tala de árboles ascienda a 200 mil árboles.
"Serán alrededor de 721 árboles que serán talados en todo el trayecto y por cada árbol talado, se sembrarán 3 más".
Esto se hará en tres fases, "la primera ya empezó el año pasado, la segunda será durante el proceso de construcción y la última, cuando termine el proyecto", aseguró.