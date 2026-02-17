Se prevé que 3.8 millones de turistas vivirán la Semana Santa en Guatemala

-

Las autoridades activarán el plan "Tradiciones Seguras 2026" para fortalecer la seguridad en los puntos de alta concentración.

Guatemala se prepara para el inicio de la Cuaresma con una perspectiva alentadora para el sector turístico, ya que se proyecta un movimiento de 3.8 millones de visitantes a nivel nacional durante la temporada.

Esto representaría un crecimiento del 11% en comparación con el año anterior, cuando fueron 3.4 millones de turistas.

De acuerdo con Byron Arango, jefe del Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), de esa cifra, se estima que alrededor de 150 mil corresponderán a turistas no residentes.

Antigua Guatemala es uno de los puntos de mayor concentración por parte de los turistas. (Foto: Nuestro Diario)

Ante el incremento previsto en la afluencia de visitantes y fieles, las autoridades han puesto en marcha un plan especial de seguridad, según informó William Cameros, viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación.

Se trata del plan "Tradiciones Seguras 2026", que da inicio el próximo 17 de febrero a las 17:00 horas y forma parte del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese).

Las playas del país esperan tener a miles de veraneantes durante la "Semana Mayor". (Foto: Nuestro Diario)

Usarán drones

Según Cameros, esta contempla el fortalecimiento de la presencia policial, acciones de inteligencia operativa, videovigilancia, uso de drones y monitoreo móvil en puntos de alta concentración.

"El Domingo de Ramos se moviliza en el Centro Histórico alrededor de un millón de personas; el Jueves Santo, millón y medio, y el Viernes Santo se superan los dos millones", explicó el funcionario.

Miles de creyentes acompañarán las procesiones durante la Semana Santa. (Foto: Nuestro Diario)

Además, con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado y seguro de las actividades en todo el país, se ejecutarán más de 150 operativos que se extenderán hasta el 5 de abril, cuando concluya la Semana Mayor.