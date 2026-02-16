Así se prepara la Municipalidad de Guatemala para la época lluviosa 2026

-

Las autoridades municipales llevan a cabo diversas acciones en manera de prevención para combatir inundaciones, mejorar la movilidad y proteger la infraestructura urbana.

OTRAS NOTICIAS: DGAC e Insivumeh firman acuerdo para fortalecer la seguridad aérea

La Municipalidad de Guatemala desarrolla una serie de acciones preventivas enfocadas para evitar las acumulaciones de agua, cuando faltan menos de 100 días para el inicio de la época lluviosa.

Entre los trabajos que se ejecutan por diferentes dependencias municipales de forma simultánea, en distintos puntos de la ciudad, abarcan tanto labores visibles en superficie como intervenciones en la red subterránea, que servirán para mejorar la movilidad y proteger la infraestructura urbana.

Uno de los ejes principales es la limpieza de tragantes y del sistema de alcantarillado, para el adecuado desfogue del agua pluvial, según indicó la comuna.

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan de manera continua en la extracción de desechos en los 46,000 tragantes que conforman la red. Diariamente se retiran entre 800 y 1,100 libras de basura, entre las que se incluyen llantas, ropa, colchones, bicicletas, partes de automóviles y botellas de vidrio y plástico, agregó la municipalidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Colectores pluviales

Las autoridades explicaron que los colectores pluviales profundos son una infraestructura estratégica que, aunque no es visible, cumple un papel esencial en la prevención.

Estos sistemas captan el agua que ingresa desde calles y avenidas y la conducen de forma segura, lo que disminuye la presión sobre el drenaje superficial.

Empagua tiene más de 36 proyectos de colectores en ejecución, los cuales suman alrededor de 5 kilómetros adicionales de red para reforzar y ampliar el sistema existente.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Limpieza y podas de árboles

También, se desarrolla el Plan Limpia y Verde, en donde se realizan labores de limpieza en las 22 zonas de la ciudad mediante acciones de barrido, lavado de calles, poda de árboles y limpieza de espacios públicos.

Estos trabajos ayudan a prevenir riesgos como la caída de árboles o ramas durante las lluvias. Solo el año pasado se atendieron 122 emergencias relacionadas con ramas caídas.

Las podas preventivas mantienen el arbolado urbano en mejores condiciones y brindan mayor seguridad a peatones y vehículos que circulan por las zonas intervenidas. Al año se realizan alrededor de 6,700 podas preventivas, según informó la municipalidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Bacheo y recapeo

El equipo municipal también lleva a cabo trabajos de bacheo y recapeo con énfasis en bulevares y calles principales altamente transitadas.

El objetivo es fortalecer la red vial y evitar el deterioro del asfalto cuando se presentan las precipitaciones, lo que contribuye a una mejor movilidad.

Asimismo, se presta especial atención a la mejora de banquetas y espacios peatonales, priorizando zonas de alto tránsito y sectores que presentaban desgaste o daños.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Señalización vial

Otro componente "fundamental" en la preparación ante la época lluviosa es el mantenimiento y fortalecimiento de la señalización vial, ya que permite ordenar el tránsito, reducir la accidentabilidad y mejorar la seguridad de peatones y conductores, especialmente cuando las condiciones climáticas afectan la visibilidad, dijeron las autoridades.

De forma anual se mejora e instala aproximadamente 52,300.33 metros cuadrados de señalización horizontal, como líneas de carriles y pasos de cebra, así como 1,600 metros cuadrados de señalización vertical, que incluye señales informativas, reglamentarias y de advertencia. "Estas acciones contribuyen a una movilidad más segura", puntualizó la comuna.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Iluminación y seguridad urbana

El mantenimiento y la modernización del alumbrado público forman parte de los trabajos en marcha, con lo que se pretende la buena visibilidad durante la época lluviosa.

De acuerdo con datos de la Unidad de Alumbrado Público, anualmente se da mantenimiento a 34,000 luminarias ubicadas en las 22 zonas de la ciudad.

Con estas acciones, "reforzamos el enfoque preventivo ante la llegada de las lluvias y prioriza la seguridad de los vecinos", agregaron las autoridades municipales.