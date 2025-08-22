Versión Impresa
Condenan a hombre que abusó y asesinó a una mujer

  • Por Susana Manai
22 de agosto de 2025, 06:47
Ocho meses después, el tribunal sentencia a un hombre por el crimen de una mujer. (Foto ilustrativa: istock)

El crimen contra una mujer ocurrió en enero de este año. 

El 23 de enero de este año, una mujer fue asesinada en la finca El Establo, en el kilómetro 190 de la ruta RN-9, en Retalhuleu.

Ese día, Jorge L. la agredió sexualmente y posteriormente le quitó la vida por estrangulamiento.

Ocho meses después, en agosto, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Retalhuleu resolvió el caso y dictó una condena de 40 años de prisión inconmutables contra el responsable. 

El crimen ocurrió el 23 de enero de este año. (Foto ilustrativa: istock)
La resolución también incluyó el pago de Q5 mil 440 como reparación digna, así como la implementación de medidas transformadoras a cargo de distintas instituciones.

