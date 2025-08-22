Condenan a hombre que abusó y asesinó a una mujer

El crimen contra una mujer ocurrió en enero de este año.
El 23 de enero de este año, una mujer fue asesinada en la finca El Establo, en el kilómetro 190 de la ruta RN-9, en Retalhuleu.
Ese día, Jorge L. la agredió sexualmente y posteriormente le quitó la vida por estrangulamiento.
Ocho meses después, en agosto, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Retalhuleu resolvió el caso y dictó una condena de 40 años de prisión inconmutables contra el responsable.
La resolución también incluyó el pago de Q5 mil 440 como reparación digna, así como la implementación de medidas transformadoras a cargo de distintas instituciones.