IGSS reporta más de 400 rescates acuáticos durante la Semana Santa 2026

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El IGSS confirma un operativo exitoso con cero fallecidos por ahogamiento en las 14 playas bajo su vigilancia. Conoce las cifras de los 421 rescates acuáticos y las más de 14 mil acciones preventivas que salvaron vidas esta Semana Santa.

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El doctor Mynor Mejía, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), informó que durante la Semana Santa se ejecutó un plan estratégico que permitió reforzar la atención en playas y centros recreativos del país.

Como parte del operativo, se desplegaron más de 120 salvavidas en 14 playas y dos lagos, priorizando destinos de alta afluencia como el Puerto San José, donde se estimó la visita de aproximadamente 220 mil personas en cinco días.

El personal de rescate estuvo preparado para intervenir ante cualquier emergencia en el mar. (Foto: IGSS)

En este lugar se duplicó el personal de rescate debido a antecedentes históricos. Según Mejía, este año se registró mayor afluencia de personas en comparación con el año pasado.

Durante el período se efectuaron 421 rescates acuáticos, de los cuales entre 5 y 7 personas requirieron reanimación cardiopulmonar, lo que evidencia la rápida intervención del personal.

Además, se llevaron a cabo 14 mil 951 acciones preventivas, enfocadas en orientar a los visitantes sobre medidas de seguridad, lo que contribuyó a reducir incidentes en comparación con años anteriores.

Los salvavidas del IGSS realizaron acciones preventivas con los bañistas para evitar incidentes. (Foto: IGSS)

Cero muertes en playas

No se reportaron fallecimientos por ahogamiento en las playas cubiertas por el IGSS, aunque sí ocurrieron algunos casos en ríos fuera de su área de vigilancia.

En cuanto a la atención médica, se registraron 6,011 personas atendidas en unidades del Instituto, principalmente por traumatismos (3,485 casos), heridas (1,047), fracturas (935) y luxaciones (340).

El personal médico del IGSS atendió a pacientes con traumatismos y heridas durante la Semana Santa. (Foto: IGSS)

Asimismo, quemaduras por agentes externos (101), quemaduras por el sol (11), casos de intoxicación alimentaria (69) e intoxicación alcohólica (19). No hubo ningún fallecimiento; las personas fueron atendidas, estabilizadas y referidas a donde corresponde.

Además, se atendieron menores de edad, principalmente por quemaduras de primero y segundo grado provocadas por la exposición al sol, a quienes se les brindó tratamiento, recomendaciones médicas e indicaciones de hidratación.

El equipo del IGSS estabilizó a pacientes antes de su traslado a otras unidades de atención. (Foto: IGSS)

El IGSS también instaló puestos de atención médica en puntos estratégicos como el Puerto San José, lo que permitió brindar asistencia inmediata ante emergencias.

Mejía calificó el operativo como "excelente", destacando la labor del cuerpo de salvamento, el personal médico y paramédico y la coordinación con el Sistema Nacional de Prevención en Semana Mayor (Sinaprese), subrayando mejoras continuas en cada periodo de Semana Santa.