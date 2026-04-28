Productor guatemalteco Gustavo Matheu recibe beca de cine en Cataluña

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Gustavo Matheu recibió una beca para cursar el posgrado en Film Business de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña ESCAC, en colaboración con el FICG Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

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El productor y editor de cine fue seleccionado en uno de los programas de formación más reconocidos en Europa en el ámbito del negocio cinematográfico.

Este es el primer año que un guatemalteco recibe esta oportunidad de especialización a través de una subvención, por parte del importante festival mexicano.

Esto significa que el cine guatemalteco ha ganado presencia en espacios clave en la industria internacional. Mira aquí.

Foto: Instagram.

En qué consiste

La beca de la ESCAC está dirigida a profesionales con trayectoria que buscan fortalecer sus capacidades estratégicas dentro de la industria audiovisual y busca formar perfiles capaces de adaptarse a los desafíos actuales del mercado global, con un enfoque práctico y conectado directamente con la industria europea.

El guatemalteco pasó por un proceso de evaluación y entrevistas entre miles de postulantes de toda Latinoamérica, hasta llegar a ser uno de los cuatro finalistas.

Foto: Gustavo Matheu.

"Recibo esta oportunidad en un momento muy preciso de mi carrera. Vengo de una práctica muy activa en la producción cinematográfica, donde he tenido el privilegio de acompañar proyectos con recorrido internacional, pero también con la claridad de que el siguiente paso está en fortalecer la dimensión estratégica del negocio", afirmó.

"Como productor guatemalteco es fundamental poder seguir tejiendo puentes entre Centroamérica, México y Europa. Formarme en una institución como ESCAC, que tiene una relación tan directa con la industria y con el ecosistema audiovisual español, representa una oportunidad clave para consolidar ese trabajo que ya vengo desarrollando y ampliar su impacto", continuó.

Foto: Instagram.

Gustavo Matheu

Es productor y editor de cine, reside en Guadalajara, México, ha producido los largometrajes "Temblores", "Rita" y "La Llorona", esta última reconocida internacionalmente por su recorrido en festivales como Venecia y su nominación a los Globos de Oro, convirtiéndose en la primera película centroamericana en lograrlo.

Su trabajo se ha caracterizado por el desarrollo de cine de autor con enfoque social y la construcción de coproducciones internacionales, principalmente entre América Latina y Europa.

También es docente y participa activamente en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la industria audiovisual en la región.

Foto: Gustavo Matheu.

Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC)

Es uno de los centros de formación cinematográfica más prestigiosos del mundo, adscrita a la Universidad de Barcelona, reconocida por su trabajo por el medio especializado estadounidense The Hollywood Reporter.

Fundada en 1994, ofrece formación práctica (grados, másteres, posgrados) enfocada en la industria, destacando por sus equipos profesionales y alto nivel de inserción laboral.

Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG)

Es uno de los escaparates más importantes para la apreciación, difusión, promoción y distribución del cine mexicano e iberoamericano.

El posgrado en Film Business de la ESCAC de este festival está diseñado para profesionales que buscan profundizar en las dinámicas del mercado audiovisual contemporáneo, con especial énfasis en la distribución, comercialización y posicionamiento de proyectos cinematográficos en circuitos internacionales.

La colaboración con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara refuerza el vínculo entre Europa y América Latina, impulsando la formación de perfiles que puedan operar de manera estratégica en ambos territorios.

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Foto: Oficial.

Foto: Oficial.

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