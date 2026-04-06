World Athletics avala recorridos de la Maratón y Media Maratón de la ciudad

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¡Buenas noticias para los corredores! World Athletics y AIMS certifican oficialmente las rutas de 21K y 42K de la Ciudad de Guatemala. Este aval garantiza que los tiempos de la Maratón y Media Maratón sean válidos internacionalmente.

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La Certificación Internacional de Medición de Ruta AIMS/World Athletics confirmó que las distancias de la maratón (42K) y media maratón (21K) cumplen exactamente con las exigencias establecidas por World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races.

Así lo informó la Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala, por medio de un comunicado.

El evento cumple con las reglas internacionales. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Este reconocimiento garantiza que los tiempos registrados por los deportistas que participen en ambas competencias podrán ser oficialmente certificados a nivel internacional, gracias a la precisión en la medición de los recorridos.

De acuerdo con la información proporcionada, el proceso fue realizado por un agrimensor certificado Nivel A, quien aplicó los protocolos internacionales de verificación.

Contar con esta certificación eleva el perfil de la maratón. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Entre los aspectos técnicos considerados se incluyó el método de la ruta más corta posible, un estándar oficial en este tipo de mediciones; el uso de una bicicleta calibrada con cinta de acero y un tramo de calibración previamente certificado.

Este procedimiento aseguró el cumplimiento de los criterios exigidos en competencias de alto nivel. Asimismo, este logro representa un paso clave para avanzar en la solicitud de la Etiqueta Básica de World Athletics, lo que permitiría que el evento sea incluido en su Calendario Global.

Los tiempos que logren los atletas pueden ser reconocidos oficialmente fuera del país. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

El dato

La competencia ya cumple con otros requisitos importantes como: