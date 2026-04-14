Llevaba 48 horas de haber salido de prisión cuando fue capturado de nuevo

El hombre fue capturado durante una persecución policial.
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Agentes policiales de Escuintla lograron la captura en flagrancia de dos presuntos ladrones de motocicletas, quienes fueron sorprendidos mientras despojaban de sus pertenencias a una pareja.
El vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, informó que la persecución inició en el kilómetro 62 de la ruta a Masagua y concluyó en el kilómetro 59.5 de la ruta antigua al Puerto San José, en el sector conocido como Puente de Palo.
Los capturados fueron identificados como Ronald López, alias "Calaca", de 23 años, quien llevaba menos de 48 horas de haber salido de prisión, y Zheng-yi Fabrizzio León, alias "Shangai", de 25 años.
Ambos se conducían en una motocicleta negra sin placas y al momento de su aprehensión se les incautó un teléfono celular, un bolso con pertenencias de las víctimas y un cúter con el que amenazaban a sus víctimas.
48 horas de libertad
López había recuperado su libertad tras haber estado detenido el fin de semana por delitos relacionados con robo de equipo de telefonía móvil y posesión de drogas para consumo.
Las víctimas reconocieron plenamente a los capturados como los responsables del asalto, lo que fortalece el caso en su contra.
La PNC resaltó que este tipo de operativos buscan frenar la ola de violencia y delincuencia que afecta a la población, reafirmando el compromiso de garantizar seguridad en las carreteras y comunidades de Escuintla.