Llevaba 48 horas de haber salido de prisión cuando fue capturado de nuevo

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El hombre fue capturado durante una persecución policial.

Agentes policiales de Escuintla lograron la captura en flagrancia de dos presuntos ladrones de motocicletas, quienes fueron sorprendidos mientras despojaban de sus pertenencias a una pareja.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, informó que la persecución inició en el kilómetro 62 de la ruta a Masagua y concluyó en el kilómetro 59.5 de la ruta antigua al Puerto San José, en el sector conocido como Puente de Palo.

Ambos fueron capturados durante una persecución policial. (Foto: PNC)

Los capturados fueron identificados como Ronald López, alias "Calaca", de 23 años, quien llevaba menos de 48 horas de haber salido de prisión, y Zheng-yi Fabrizzio León, alias "Shangai", de 25 años.

Ambos se conducían en una motocicleta negra sin placas y al momento de su aprehensión se les incautó un teléfono celular, un bolso con pertenencias de las víctimas y un cúter con el que amenazaban a sus víctimas.

Se recuperó un celular y un bolso con pertenencias de las víctimas del asalto. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

48 horas de libertad

López había recuperado su libertad tras haber estado detenido el fin de semana por delitos relacionados con robo de equipo de telefonía móvil y posesión de drogas para consumo.

Las víctimas reconocieron plenamente a los capturados como los responsables del asalto, lo que fortalece el caso en su contra.

La PNC resaltó que este tipo de operativos buscan frenar la ola de violencia y delincuencia que afecta a la población, reafirmando el compromiso de garantizar seguridad en las carreteras y comunidades de Escuintla.