Carro dio vuelta en el Periférico, una mujer embarazada resulta herida

Un automóvil y una motocicleta colisionaron, dejando a una mujer herida.
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Durante la noche del lunes 14 de abril, se registró un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil particular y una motocicleta, dejando a una persona herida en el Anillo Periférico Norte y 16 calle, de la zona 11.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia, al llegar se percataron que entre ellos los heridos estaba una mujer embarazada.
El reporte indica que la mujer trasladada viajaba como pasajera de la motocicleta y que tiene dos meses de gestación, por lo que lo técnicos de urgencias la remitieron debido al impacto directo.
Los bomberos indicaron que el objetivo es que médicos especialistas descarten cualquier complicación derivada del percance para asegurar su bienestar y el de su bebé.