5 claves para entender la reforma al ISR que plantea el Congreso

En 2026 se aplicará una deducción extraordinaria de Q3,024 para compensar retenciones ya efectuadas.

El Congreso emitió dictámenes favorables a las iniciativas 6705 y 6707 que buscan reformar el régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a trabajadores en relación de dependencia, con énfasis en quienes devengan salario mínimo.

Estos son los cinco ejes para comprender los cambios:

1. Salario mínimo quedaría libre del impuesto

El principal ajuste plantea que ningún trabajador que gane salario mínimo quede sujeto a retención de ISR.

El diputado Elmer Palencia explicó que el monto exento ahora quedó indexado al salario mínimo, garantizando que los trabajadores que perciben ese ingreso no resulten afectados por el tributo.

El dictamen aprobado establece que la reforma busca evitar que los incrementos al salario mínimo sean neutralizados por la carga impositiva y asegurar coherencia entre la política salarial y la política fiscal, bajo el principio de capacidad contributiva.

2. La deducción dejaría de ser fija

Actualmente existe una deducción mínima vital anual de Q48 mil vigente desde 2012.

El diputado Julio Héctor Estrada explicó que ese monto quedó rezagado frente a la realidad salarial, provocando retenciones incluso en ingresos bajos.

El análisis técnico del dictamen respalda esa observación y señala que los montos fijos perdieron valor real con el tiempo, generando distorsiones en la carga tributaria de los asalariados.

3. Se indexa a 12 salarios mínimos

La reforma sustituye la cifra fija por un cálculo proporcional.

Según lo explicado por los ponentes, el nuevo monto deducible será equivalente a 12 salarios mínimos, lo que configura el nuevo mínimo vital libre de impuesto.

El decreto contenido en el dictamen reforma el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria para establecer esa deducción como gastos personales sin necesidad de comprobación, incluyendo la bonificación incentivo.

4. Ajuste automático cada año

Otro de los cambios centrales es que el beneficio crecerá automáticamente cuando aumente el salario mínimo.

Los diputados señalaron que el esquema será dinámico y evitará que la ley vuelva a quedar desactualizada.

El dictamen introduce el artículo 72 Bis, que ordena la actualización automática de la deducción cada 1 de enero y obliga a la SAT a publicar los nuevos valores para efectos de retención y proyección de renta.

5. Devoluciones por retenciones aplicadas

La propuesta incluye un régimen transitorio para corregir descuentos efectuados mientras entra en vigencia la reforma permanente.

Estrada explicó que se incorporó una deducción única para compensar retenciones ya realizadas durante el ejercicio fiscal.

El dictamen fija una deducción extraordinaria de Q3,024 aplicable al periodo 2026, adicional a las deducciones ordinarias, con el objetivo de que ese año los trabajadores que perciben salario mínimo no queden sujetos al pago del ISR.

Elementos técnicos de los dictámenes

Los dictámenes favorables, emitidos recientemente, establecen que la reforma:

No modifica las tasas del ISR.

No afecta rentas medias ni altas.

No impacta otros regímenes tributarios.

Además, podría tener efectos positivos indirectos en consumo y formalización laboral.

Asimismo, se precisa que: