Banco Industrial y BID Invest firman acuerdo por 133 millones de dólares

En el marco de las Reuniones Anuales del Grupo BID en Paraguay, Banco Industrial y BID Invest formalizaron un acuerdo de financiamiento por 133 millones de dólares orientado al desarrollo empresarial en Guatemala.
El financiamiento permitirá ampliar la oferta crediticia hacia micro, pequeñas y medianas empresas, un segmento que concentra el 77% del empleo en el país. El acuerdo incluye apoyo a mujeres emprendedoras y a proyectos con impacto ambiental y social.
En la firma participaron José Javier Jo y Luis Prado, quienes señalaron que la alianza fortalece la relación con organismos internacionales y la operación del banco en el país.
Además del financiamiento, el acuerdo contempla asistencia técnica por parte de BID Invest para la gestión de riesgos ambientales y la segmentación de carteras sostenibles, en línea con estándares internacionales.
Esta colaboración busca fortalecer el sistema financiero local y facilitar el acceso a recursos para empresas y proyectos que generen impacto económico, social y ambiental en Guatemala y la región.