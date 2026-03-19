¡Precios altos! Constante alza en combustibles golpea la economía del país

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El alza en los distintos combustibles no solo afecta a los conductores, sino que también a la población en general por el incremento de los precios en alimentos y transporte.

El alza constante en el precio de la gasolina y el diésel sigue presionando el presupuesto de los consumidores y, por consiguiente, debilitando las finanzas familiares. Aunque algunos atribuyen dicho incremento al conflicto que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán, los costos en el país comenzaron a subir en enero pasado.

La última actualización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indica que hasta el 16 de este mes, en servicio completo, la gasolina superior costaba Q37.56; la regular, Q36.55, y el diésel, Q38.35, cifras que han quedado por debajo de los precios actuales.

Precios de las gasolinas en el territorio nacional. (Imagen: Pedro Samayoa/Colaborador)

La subida es especialmente atípica en el caso del diésel, que se cotiza en promedio Q40.69 en el área metropolitana, superando la gasolina superior y regular, y llegando incluso a más de Q41.50 en Quetzaltenango y Petén.

Precios del diésel en el territorio nacional. (Imagen: Pedro Samayoa/Colaborador)

El 1 enero de este año, el galón de diésel estaba a Q24.92 y este 18 de marzo, en algunos expendios estaba a Q40.40, lo que representa un incremento de Q15.48 por galón.

Sin embargo, el mayor repunte en el precio comenzó el 2 de este mes, pues el galón se cotizaba en Q28.28 y ahora en Q40.40, lo que significa que en 17 días, aumentó Q12.12, por galón.

De Q11 a Q15 ha sido el incremento de los distintos combustibles en comparación a enero. (Imagen: Pedro Samayoa/Colaborador)

La escalada actual en el diésel es histórico, porque en el 2012 llegó a Q31.93 por galón y en el 2022 alcanzó Q34.50, según un reporte del Ministerio de Energía en Minas en su portal.

Los altos precios de los combustibles en el territorio nacional afectan a la población. (Foto ilustrativa: istock)

Comida o transporte

En Escuintla, comerciantes de mercados aumentan precios por el encarecimiento del transporte de frutas y verduras, mientras amas de casa ajustan presupuestos y menús para cubrir la alimentación familiar.

Las frutas y verduras también han aumentado de precio, por el costo del traslado. (Foto: Rudy Lopez/Colaborador)

En Sacatepéquez, la población teme que el transporte urbano vuelva a encarecerse como sucedió durante la pandemia de covid-19, cuando incluso se duplicaron tarifas y no volvieron a bajar.

Los transportistas han tenido que incrementar el precio del pasaje ante la subida de precios del combustible. (Foto: Carlos Pelaez/Colaborador)

79 denuncias

En medio de un ambiente marcado por el alza acelerada en los precios de los combustibles, autoridades del Ejecutivo acudieron ayer al Congreso para dar explicaciones sobre las denuncias de posible especulación, un tema que ya suma 79 señalamientos formales y mantiene en alerta a distintos sectores.

Durante la citación, la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Leslie Yvonne Tzicap, informó sobre las acciones emprendidas por la institución. "Tenemos a la fecha de hoy 79 denuncias presentadas al Ministerio Público por temas de posible especulación", afirmó.

La funcionaria detalló que los casos han sido sustentados con información técnica y verificaciones en campo. "Hemos tenido el debido cuidado de que las denuncias puedan ir bien fundamentadas... no queremos presentar denuncias que luego sean desestimadas", indicó.