Presupuesto 2026: inicia sesión clave en el Congreso

Los diputados podrían votar una moción para entrar a conocer y aprobar el presupuesto del próximo año.

Los diputados del Congreso de la República comenzaron con la sesión plenaria en la que podría comenzar la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

Varios congresistas consultados indicaron que durante la sesión plenaria de este martes se ingresaría una moción privilegiada para con la cual se buscaría comenzar con la aprobación del presupuesto del próximo año.

Esto debido a que horas antes de que comenzara la sesión, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso informó que había dado dictamen favorable a la iniciativa de ley que aprueba el plan de gastos del estado para el 2026.

El Congreso lleva a cabo una sesión plenaria la tarde de este martes. (Foto: Congreso / Soy502)

Sin embargo, los entrevistados señalan que aún no hay un consenso total para definir la forma en se conocerá el proyecto de presupuesto, ya que existe la posibilidad de hacerlo en un único debate o conocerlo, discutirlo y aprobarlo en tres sesiones distintas.

Mientras tanto, durante el desarrollo de la sesión en el punto de despacho calificado se leyeron dos oficios al pleno del Organismo Legislativo.

El primer oficio pertenecía al diputado Miguel Ovalle, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien informó que desistía de la interpelación a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes.

El segundo documento era de la congresista Marleni Matías, quien también pertenece al bloque legislativo UNE, en el cual informó que desistía de la interpelación en contra del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Miguel Ángel Díaz.

Al desistir de los juicios políticos, los ministros ya no están obligados a llegar a la sesión plenaria que fue convocada para este jueves. Sin embargo, aún está vigente la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

La secretaría de la Junta Directiva del Congreso ya leyó varias iniciativas de ley donde resaltaron la solicitud de suscripción de varios préstamos con bancos internacionales y otro proyecto para aprobar una nueva legislación para llevar a cabo contrataciones en el Estado.