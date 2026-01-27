Las 5 rutas hacia áreas protegidas en Guatemala que puedes explorar

-

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas SIGAP te invita a conocer las 5 rutas donde puedes descubrir la naturaleza única con la que cuenta Guatemala, en ellas puedes explorar y conectar con tu país.

Estos destinos se conservan a través del compromiso entre el estado, las municipalidades y propietarios privados con el fin de garantizar su conservación.

Dichos lugares reúnen las condiciones necesarias para proveer una experiencia agradable en su visita, son de fácil acceso gracias a su conexión con carreteras que conectan con la Ciudad.

Los 5 lugares para disfrutar de la flora y fauna guatemalteca:

Foto: Inguat.

1. Ruta "Mundo Maya": Petén

Refleja la majestuosidad de la Cultura Maya y su legado, a través de los sitios arqueológicos que narran una historia de más de 2,500 años de ocupación.

Las antiguas ciudades mayas combinadas con exuberantes selvas tropicales húmedas y lluviosas que caracterizan a la región, constituyen el hábitat de numerosas especies de flora y fauna. San José, hogar de los Itza', descendientes directos de los antiguos pobladores mayas comparten una herencia de tradición y cultura dignas de apreciar. Incluye:

1. Parque nacional Mirador Río Azu./Biotopo Protegido Naachtún-Dos lagunas.

2. Parque Nacional Yaxhá Nakum Naranjo.

3. Parque Nacional Tikal / Parque Arqueológico Uaxactún.

4. Biotopo Protegido Cerro Cahuí

5. Parque Regional Municipal Cuevas Actún-Kan.

6. Biotopo Protegido "San Miguel La Palotada El Zotz".

7. Parque Nacional Laguna Del Tigre "Estación Biológica Las Guacamayas".

8. Parque Nacional El Rosario.

9. Monumento Cultural Aguateca.

10. Monumento Cultural Ceibal.

11. Parque Nacional Sierra De Lacandón Sitio Arqueológico Piedras Negras.

Ingresa aquí para tener detalles del los lugares.

Foto: Inguat.

2. Ruta "Caribe Verde": Caribe y Oriente

En esta ruta es posible apreciar Chaparrales Espinosos, Bosques de Montaña y exuberantes Selvas Tropicales Lluviosas características de la Costa Atlántica de Guatemala.

Además de su diversidad natural, puedes conocer la cultura Ch'orti' en Chiquimula, la Q'eqchi' en Izabal e incluso la Garífuna, con sus tradiciones, gastronomía y expresiones afro-descendientes en Livingston, Izabal. Incluye:

1. Reserva de Biosfera Trifinio.

2. Área de usos múltiples Volcán y Laguna de Ipala.

3. Parque Nacional Río Dulce.

4. Refugio de vida silvestre Bocas de Polochic.

5. Reserva Protectora De Manantiales Cerro San Gil.

6. Biotopo Protegido Chocón Machacas.

Ingresa aquí para tener detalles del los lugares.

Foto: Inguat.

3. Ruta "Aventura dentro de la selva": Las Verapaces

Este es el corazón del Corredor del Bosque Nuboso, hábitat del Quetzal, en pocos minutos podrás apreciar las diferencias en los rangos altitudinales: desde Chaparrales Espinosos en las partes bajas, pasando por Bosques y Selvas de Montaña en las partes altas, hasta Selvas Tropicales Lluviosas.

Es una de las dos regiones con mayor densidad de población maya, en especial la Q'eqchi' en Alta Verapaz y Poqomchi' y Achi en Baja Verapaz.

La belleza de los tejidos, la cerámica, la calidad del café e importantes celebraciones como la elección de la "Rabin Ajau", hacen famosa a esta región. Incluye:

1. Reserva de Biosfera "Sierra De Las Minas"- Salto de Chilascó.

2. Biotopo Protegido Del Quetzal Mario Dary Rivera.

3. Reserva Natural Privada Ram Tzul.

4. Reserva Natural Privada Country Delight.

5. Reserva natural privada y centro de Conservación "Orquigonia".

6. Parque Nacional Las Victorias.

7. Parque Nacional Laguna Lachuá.

8. Parque Nacional Grutas de Lanquin.

9. Monumento Natural Semuc Champey.

10. Parque Recreativo Natural Municipal Las Conchas.

11. Reserva Natural Privada Chelemha.

Ingresa aquí para tener detalles del los lugares.

Foto: Inguat.

4. Ruta de Volcanes, Paisaje y Cultura: Altiplano

Las región en Guatemala con mayor densidad de población maya, con múltiples expresiones que hacen de ella la más rica en diversidad y cultura. Conviven Kaqchikeles en el área Central; K'iche's en Totonicapán, Quetzaltenango y parte de Sololá; Mames en San Marcos y Huehuetenango; Ixiles al norte de Quiché y otros grupos al norte de Huehuetenango.

La hermosura de los tejidos, la gastronomía y la producción artesanal hacen de la región un lugar rico en Paisajes y Cultura. Incluye:

1. Reserva Forestal Protectora De Manantiales Cordillera Alux.

2. Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcán De Acatenango.

3. Zona De Veda Definitiva Volcán De Agua.

4. Parque Nacional Iximche.

5. Reserva de uso múltiple Cuenca del Lago De Atitlán.

6. Reserva Natural Privada Parque Ecológico Corazón del Bosque.

7. Parque Regional Municipal Cerro Chuiraxamoló.

8. Parque Regional Municipal Mirador Rey Tepepul.

9. Parque Nacional Cerro Del Baúl.

10. Zona de Veda Definitiva Volcán Santa María.

11. Zona de Veda Definitiva Volcán Santiaguito "Mirador Manhermans".

12. Parque Regional Municipal Concepcion Chiquirichapa.

13. Zona De Veda Definitiva Volcán Chicabal.

14. Parque Nacional Riscos De Momostenango.

15. Parque Regional Municipal Astillero Municipal De San Marcos.

16. Parque Regional Municipal Quetzalí.

17. Parque Regional Municipal San Rafael Pie De La Cuesta.

18. Parque Regional Municipal Sibinal (Canjulá, Tacaná, Los Maijones Y Tocapote).

19. Parque Regional Municipal K'Ojlab'L Tze´ Te Tnom Todos Santos Cuchumatán.

20. Parque Regional Municipal Bosque Yul Ha Saj Ha El Limonar.

Ingresa aquí para tener detalles del los lugares.

Foto: Inguat.

5. Ruta de Montañas y Playa: Boca Costa Pacífico

Los paisajes agrícolas de café y caña de azúcar de la Boca Costa son enmarcados por la majestuosa cadena volcánica central y combinados con importantes Selvas y Sabanas, bajo el amparo sonoro del Océano Pacífico y sus playas de arena negra volcánica.

Puedes conocer las tradiciones y expresiones culturales de los Poqoman de Palín, Escuintla y los Kaqchiqueles y K'iche's, en la falda sur de la Cuenca del Lago de Atitlán. Incluye:

1. Parque Nacional Laguna del Pino.

2. Reserva Natural Privada Erhcopark la Aventura.

3. Parque Nacional Naciones Unidas.

4. Parque Nacional volcán Pacaya y Laguna Calderas.

5. Área de Usos Multiples Monterrico.

6. Área de Uso Múltiple HAWAII.

Ingresa aquí para tener detalles del los lugares.

Foto: Inguat.

Consejos para visitar un área protegida

1. Si nadas en un cuerpo de agua natural, evita ponerte químicos como perfumes, protectores o cremas, puedes afectar a las especies que ahí habitan y alterar su ecosistema.

2. hidrátate bien y recoge tu basura. Si llevas agua embotellada, regresa los recipientes contigo, los restos plásticos y de comida, dañan altamente a la flora y fauna local, al punto de provocar su extinción.

3. Lleva ropa cómoda y calzado propio de un área montañosa, para evitar accidentes. Sigue las instrucciones de los guías para evitar tragedias, no conocer el lugar, la fuerza de las fuentes de agua, puede provocar serios incidentes.

4. No contribuyas al saqueo de objetos, animales o plantas del lugar, llevando ejemplares contigo.

5. Evita hacer ruido: no lleves contigo bocinas para reproducir música, estos son santuarios naturales y puedes perturar a las especies que ahí habitan.

6. Evita ingresar en transporte que puede afectar el área, abócate a las autoridades correspondientes.

7. Conoce tu fuerza, si estás a punto de realizar una escalada o caminata que aún no conoces, trata de prepararte físicamente para hacerla.

8. Consume local, apoya a los artesanos y pobladores, en adquirir comida y productos del área, para el desarrollo del lugar.