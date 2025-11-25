¿Dónde comer y beber en Guatemala? Esto recomienda chef Sergio Díaz

-

A pocos días de la premiación "Latin America's 50 Best Restaurants" en Antigua Guatemala, el chef multipremiado Sergio Díaz, originario de Quetzaltenango, comentó al sitio mexicano MexBest qué comer y beber en el país.

"¡Nos vamos a Guatemala! Calentando motores para 50 Best Restaurants en Guatemala, traemos el 'Dónde comer y beber' del chef Sergio Díaz, quien está al frente de 'Sublime'", expresaron, afirmando que usarían su guía para explorar la ciudad a través de su gastronomía.

¿Dónde come y dónde bebe Sergio en Ciudad de Guatemala?

1. Tamales de masa y el pache hecho de papa, en el "Mercado Central".

2. Tortilla con chile relleno, acompañado de una cerveza, en el local de "Doña Mela", en el "Mercado Central", con Carmen.

3. Jocón, pepián y kak'ik en los comedores del Mercado Central.

4. El pepián del Suroccidente, cuya consistencia es más espesa, en el restaurante de la "Señora Pu".

5. El juego verde y un desayuno de campeones en "La frutería", zona 13.

6. Carne o pescado de "Snackbar" en zona 15

7. La comidad de "Mercado 24" en zona 4.

8. Vinos naturales y coctelería en "La Clac", su especialidad los martinis, zona 4.

9. La chibola de "El portalito" en el Portal de Comercio, zona 1.

10. Pollo frito, "Pollo Campero".

11. Los shucos.

Fecha de los 50 Best Latin American Restaurant's

Las fiestas se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, iniciando el 1 de diciembre con el foro anual de liderazgo intelectual #50BestTalks, que reunirá a las voces más destacadas de la gastronomía latinoamericana.

