Salud descarta que infecciones respiratorias se deban a A H3N2 variante "K"

La cartera de salud le recomienda a la población que asista a los servicios de salud para que sean vacunados contra la influenza.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó sobre la situación actual de la influenza estacional en el territorio guatemalteco.

Por medio de un comunicado oficial, indicaron las autoridades que, se mantiene una vigilancia permanente de los virus respiratorios como parte de las acciones de prevención y control de enfermedades respiratorias en el país.

Hasta este martes 16 de diciembre, no se ha detectado aumento en la circulación de influenza estacional, por lo que una de cada 12 (7%) muestras de pacientes con infección respiratoria ha sido positiva para influenza y a pesar de que la mitad son virus tipo A H3N2, ninguno ha mostrado se la variante K de preocupación en otros países, señaló el MSPAS.

Los menores también son afectados por la influenza. (Foto ilustrativa: istock)

Vacunación

Las autoridades mencionaron que la vacuna contra la influenza ofrece protección y disminuye el riesgo de enfermedad grave.

Asimismo, le recuerdan a la población con enfermedades crónica o inmunosupresión, adultos mayores, trabajadores de salud, mujeres embarazadas y niños de 6 a 35 meses, que pueden acudir a los centros de salud para que puedan ser vacunados.

El MSPAS también le recomienda a la población que, acudan a los servicios de salud cuando presenten fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar para que puedan ser tratados.

(Foto: MSPAS)

Medidas de protección

Utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas de gripe para evitar contagios a otros.

Acudir a los servicios de salud a tiempo ante la aparición de síntomas de infección respiratoria moderada a severa.

Evitar aglomeraciones y espacios cerrados cuando se tengan síntomas de gripe.

Reforzar las medidas de autocuidado (lavado de manos, cubrirse al estornudar y toser) para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a infecciones respiratorias.

Aumentar la ventilación natural en espacios cerrados de trabajo o agrupación.