Militares garantizarán traspaso de poder en Honduras

A una semana de las elecciones electorales en Honduras, la incertidumbre y la tensión incrementa.

Honduras sigue sin conocer a su presidente electo a pesar de que han transcurrido varios días desde el cierre de las votaciones.

En respuesta a la tardanza que se ha proyectado en la revelación de resultados, militares hondureños han expresado que garantizarán la entrega del poder presidencial al ganador de las elecciones.

Es importante recordar que para Honduras los militares juegan un papel fundamental, debido a que se han realizado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta actual Xiomara Castro.

Al pasar los días incrementa la necesidad de los Hondureños para conocer al presidente electo. (Foto: AFP)

Según el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, el escrutinio de las boletas avanza en medio de denuncias militares de fraude.

"Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados" que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto en un canal de televisión privada.

Roosevelt, añadió que la institución armada guarda por la proclamación del ganador para "garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República".

resultados, según la ley, deben ser oficializados en un plazo de 30 días después de que la población ejerció sufragio. (Foto: AFP)

El conservador Nasry Asfura, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude a favor del empresario de la construcción.

Hasta el momento, los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún mientras concluye la revisión de unas 2.700 actas de votación con "inconsistencias".

* Con información de AFP