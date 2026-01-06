Los tres jóvenes que fueron a una fiesta y terminaron sin vida

-

La madre de uno de ellos lo identificó en el lugar.

Tres jóvenes fueron asesinados luego de haber participado en una fiesta que se realizaba en la cabecera de Chimaltenango.

Testigos señalaron que las víctimas se movilizaban en una motocicleta y no eran vecinos ni conocidos del lugar.

Óscar Julián, de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que a su llegada ya no pudieron salvar a los jóvenes, quienes recibieron impactos en áreas vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Brandon Socoy, de 18 años, originario de Santa Isabel; Ignacio Inay, de 22, y Ever Panteul, de 24 años, ambos de La Alameda.

Visitaría a una mujer

La madre de uno de los fallecidos contó que los jóvenes habían asistido a conciertos y al baile de "Los Fieros" en Chimaltenango, y desconocen la razón por la cual después de eso se dirigieron a la aldea El Durazno.

"Papito levántate, por qué tenías que venir a ver a esa muchacha; yo te dije que no vinieras", gritaba entre lágrimas, por lo que se presume que una de las víctimas pretendía visitar a una mujer.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, pero el Ministerio Público se hará cargo de la investigación para determinar responsabilidades, señaló la Policía.