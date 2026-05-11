A.B. Quintanilla corona a Cazzu en pleno show

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Durante el show de Cazzu en San Antonio, Texas, A.B. Quintanilla la coronó de manera oficial, afirmando que llegó a los corazones de la gente, igual que Selena.

Con esta acción la familia Quintanilla muestra todo su apoyo a la músico argentina que realiza su gira luego de ganar la batalla por llevar a su hija de viaje.

"Julieta, quiero decirte algo desde mi corazón, nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes, no dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas dentro, las grandes historias no empiezan en estadios llenos, empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a no rendirse", dijo A.B. mientras Cazzu estaba sentada, prestando atención.

Foto: Oficial.

"Ya viví ese camino desde cero junto con mi hermana Selena, supimos lo que significaba luchar por los sueños cuando muchos no creen en ti, por eso hoy puedo decirte algo con el corazón: esto recién comienza, hoy, sigue creyendo en tu música, en tu esencia, en quien eres porque el talento verdadero siempre encuentra su lugar y algún día vas a mirar atrás y vas a entender que cada momento difícil valió la pena, no tengas dudas de que pronto vas a conquistar estadios, Estados Unidos siempre será tu casa", continuó.

Por último la honró con un detalles especial:

"Todos sabemos que hay una reina en los corazones de las personas y se llama Selena, pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial, llegar a los corazones de la gente", le dijo mientras sacaba una corona para colocar en la cabeza de Cazzu.

Cazzu continúa con su gira "Latinaje" que está dando de qué hablar por todo el país del norte.

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