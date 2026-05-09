Cazzu sorprende al interpretar a Selena junto a A.B. Quintanilla (video)

Cazzu sorprendió a los fans en pleno concierto al invitar al escenario a A.B. Quintanilla e interpretar juntos "Si una vez" de Selena.
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"San Antonio, Tx con una visita preciada", escribió junto al emotivo momento captado en video y subido en sus redes sociales.
En el clip de Cazzu se aprecia la complicidad de ambos músicos, A.B. Quintanilla la acompaña con su guitarra eléctrica.
Cazzu se encuentra de gira por Estados Unidos, junto a su pequeña Inti, luego de haber ganado la batalla legal a Christian Nodal, quien no le daba autorización para que la pequeña pudiera salir de Argentina.
Según el periodista Javier Ceriani la cantante tomó pasos legales e hizo trámites para que un juez le diera el permiso.
Cazzu se encuentra en su "Latinaje Tour 2026" por Estados Unidos, que inició el 26 de abril, que llegará a Guatemala el 18 de septiembre de 2026.
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